Giá vàng tăng trong ngày Thần tài

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng. Các công ty khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… vẫn giữ giá mua vào ở mức 182 triệu đồng, bán ra 185 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 182 triệu đồng, bán ra 185 triệu đồng. Còn Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng mỗi lượng vàng nhẫn 300.000 đồng, mua vào lên 181,8 triệu đồng, bán ra 184,8 triệu đồng.

Bất chấp trời mưa lớn vào trưa 26.2, khách hàng vẫn đến Công ty SJC mua vàng vía Thần tài ẢNH: THANH XUÂN

Công ty SJC tăng giá vàng vào đầu giờ chiều 26.2

Khách hàng mua vàng vào trưa 26.2 tại cửa hàng PNJ

Giá vàng trong nước tăng theo kim loại quý thế giới. Vàng thế giới đã tăng thêm 20 USD/ounce so với mức giá đầu ngày, lên 5.196 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng miếng hiện cao hơn thế giới 21,3 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm vàng Thần tài thu hút khách mua

Bất chấp trời mua, lượng khách hàng đi mua vàng tại các cửa hàng tại TP.HCM. Khoảng 11 giờ 30, trước Công ty SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bàn Cờ, TP.HCM) lượng khách khá đông. Phía trong công ty, khách ngồi chờ đến lượt mua vàng khá đông. Còn tại Trung tâm Vàng bạc đá quý Next PNJ Hai Bà Trưng (TP.HCM), lượng khách hàng giảm hơn so với buổi sáng khi ngoài trời mưa như trút nước và kẹt xe. Thế nhưng, lượng khách hàng tập trung ở quầy bán các sản phẩm vàng Thần tài vẫn khá đông. Nhân viên công ty thông tin hết loại vàng nhẫn, riêng một số mẫu vàng mini hút khách như Tiểu Lộc Đại Phát hình con ngựa, bao lì xì, bánh chưng… loại 0,3 chỉ có giá 6,179 triệu đồng khá hút khách mua.

Ghi nhận tình hình khách mua vàng ngày vía Thần tài năm nay không khó khăn như những năm trước. Các công ty đa dạng các sản phẩm để khách lựa chọn, không tập trung vào vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn 4 số 9. Sau khi Công ty SJC tăng giới hạn khối lượng vàng bán cho mỗi khách hàng lên 3 lượng vàng miếng SJC, 2 chỉ vàng Thần tài, 1 chỉ vàng nhẫn thì đến đầu giờ chiều công ty giảm mỗi người mua 1 chỉ vàng Thần tài, 3 lượng vàng miếng, 1 chỉ vàng nhẫn.