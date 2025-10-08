Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng tăng vọt lên 142,5 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/10/2025 15:27 GMT+7

Đầu giờ chiều 8.10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục khi thêm từ 1,9 - 2 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới liên tục phá đỉnh.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng mua vào lên 140,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng. Các công ty khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng lên 140,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 142,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 140 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng… Đây là mức cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. So với đầu tháng 10, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng 4,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng mỗi lượng trong ngày 8.10

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,2 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 136,8 triệu đồng, bán ra 139,6 triệu đồng… Giá vàng nhẫn tăng khoảng 6,5 triệu đồng mỗi lượng so với đầu tháng 10.

Kim loại quý trên thị trường thế giới đã không ngừng tăng lên sau khi vượt mức 4.000 USD/ounce. Giá vàng tăng 55 USD/ounce, lên 4.040 USD/ounce. Vàng thế giới đã tăng tổng cộng 11% trong vòng 1 tháng trở lại đây, nâng tổng mức lên giá trong 1 năm qua lên 54%, tương ứng giá vàng thêm 1.422 USD/ounce.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa mới nâng dự báo giá vàng tháng 12 năm 2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce, với lý do làn sóng mua vào từ giới đầu tư tổ chức và xu hướng dự trữ vàng của các quốc gia có thể sẽ còn tiếp diễn. Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng mức tăng trưởng bổ sung sẽ được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh từ các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) phương Tây và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương.

