Sát 12 giờ hôm nay 19.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 18.11.

Giá vàng miếng SJC liên tục giảm trong các ngày từ 17 - 19.11, với tổng mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 55,1 triệu đồng.

Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 132,5 - 135,5 triệu đồng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở 132 - 136 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi được kéo giãn mạnh ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 19,8 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh với giá vàng thế giới quy đổi như sau: 19,1 triệu đồng/lượng và 19,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ 48 (giờ Việt Nam) hôm nay là 3.726,1 USD/ounce, tăng 2,1 USD (tương đương 0,06%) so với đóng cửa phiên trước.

Theo TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân, dù giảm mạnh và liên tục, nhưng chưa thể khẳng định giá vàng đã về vùng đáy.

Mua vàng lúc này, nhà đầu tư Việt Nam cần đặc biệt xem xét chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đã bị kéo giãn, quay về mức rất cao. Bởi, ngay cả khi mua đúng xu hướng, việc mua ở mức chênh lệch quá cao vẫn có thể dẫn đến thua lỗ.