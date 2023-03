Giá vé máy bay nội địa sẽ tăng cao nhất lên bao nhiêu?

Giá trần vé máy bay sẽ tăng cụ thể như sau: so với hiện tại, đường bay từ 1.280 km trở lên tăng mạnh nhất, tăng 6,67%, lên tối đa 4 triệu đồng. Từ 1.000 km đến dưới 1.280 km tăng 6,25%, tương ứng 3,4 triệu đồng. Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức tăng 2,89 triệu đồng (tương ứng với 3,58%).



Nhóm Cự ly vận chuyển Giá cũ

(Thông tư 17/2019/TT-BGTVT) Phương án giá điều chỉnh Chênh lệch

(tăng) I Dưới 500 km





1. Đường bay KTXH 1,6 triệu đồng 1,6 triệu đồng 0% 2. Đường bay khác 1,7 triệu đồng 1,7 triệu đồng 0% II Từ 500 - 850 km 2,2 triệu đồng 2,89 triệu đồng +2,27% III Từ 850 -1.000 km 2,79 triệu đồng 3,4 triệu đồng +3,58% IV Từ 1.000 - 1.280 km 3,2 triệu đồng 3,4 triệu đồng +6,25% V Từ 1.280 km trở lên 3,75 triệu đồng 4 triệu đồng +6,67%

Đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, giá vé máy bay tăng trần 2,25 triệu đồng (tương ứng với mức tăng 2,25%). Các nhóm đường bay dưới 500 km và đường bay kinh tế - xã hội vẫn giữ nguyên.

Theo đó, đường bay Hà Nội - TP.HCM có lưu lượng hành khách và số lượt chuyến cao nhất sẽ có mức giá trần tối đa là 3,4 triệu đồng/chiều (hạng phổ thông). Với các đường bay xa hơn như Hà Nội - Phú Quốc, giá trần hạng phổ thông sẽ tăng lên tối đa 4 triệu đồng/chiều chưa tính thuế phí.

Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Thống kê đánh giá tác động lên chỉ số giá tiêu dùng (chỉ số CPI) năm 2023, theo đó việc điều chỉnh phương án này sẽ tác động góp phần tăng CPI năm nay lên khoảng 0,07%.

Hiện, các mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Nhà nước định giá vẫn được thực hiện ổn định theo quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT. Lần gần nhất khung trần giá vé máy bay được điều chỉnh tăng là năm 2015.

Đối với giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm 39,5% tổng chi phí của hãng bay. Với biến động của tỷ giá USD/VND, chi phí nhiên liệu tháng 12.2022 của các hãng hàng không tăng 62,39% so với tháng 12.2014 và tăng 80,93% so với tháng 9.2015, tác động làm tổng chi phí doanh nghiệp hàng không tăng 27,9% so với tháng 12.2014 và tăng 33,47% so với tháng 9.2015.

Tại tọa đàm "Khơi thông cơ chế thị trường, tiếp sức hàng không Việt" do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam tổ chức cuối tháng 2 vừa qua, các hãng hàng không đồng loạt kiến nghị bỏ giá trần vé máy bay nội địa nhằm đảm bảo đa dạng chính sách giá để cung ứng sản phẩm chất lượng tốt nhất đến khách hàng.

Theo TS Lương Hoài Nam, chuyên gia giao thông, giá trần vé máy bay còn tồn tại đến nay là sự "vô lý khủng khiếp" và cần chấm dứt càng sớm càng tốt bởi giá vé trần đã tước đi các hãng bay cơ hội về tăng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn cao điểm (giai đoạn hè vào tháng 6 - tháng 7 và dịp tết chỉ cao điểm 1 chiều).

Tuy nhiên, việc đề xuất bỏ trần giá vé máy bay với các đường bay có sự cạnh tranh của từ 3 hãng trở lên cũng đã được kiến nghị nhiều lần, song vẫn chưa được thông qua tính từ 2015 tới nay.