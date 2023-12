Giá vé máy bay về Tết đang cao ngất: Chấp nhận hay đi xe khách về quê?

Nhiều người ngậm ngùi đặt hoặc chuyển sang đi các phương tiện khác.

Hơn 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán 2024 nhưng khách hàng đã có thể đặt vé máy bay trên nhiều website, ứng dụng đặt vé. Tuy nhiên, giá vé máy bay ở mức cao ngất khiến công nhân, người lao động không khỏi suy nghĩ khi về quê.



Theo khảo sát của Thanh Niên, giá vé máy bay ngày 02.02 – 08.02.2024 (tức 23 tháng chạp – 29 tết) cho chặng từ TP.HCM – Vinh có giá từ 3,5 triệu đồng – 5,3 triệu đồng/vé/chiều với hạng phổ thông và hơn 6 triệu đồng/vé/chiều cho hạng thương gia, tùy hãng và thời điểm bay trong ngày.

Giá vé máy bay chặng từ TP.HCM - Vinh ngày 06.02.2024 (27 tết) là khoảng 3,5 triệu đồng/vé/chiều CHỤP MÀN HÌNH

Trong khoảng thời gian tương tự, chặng từ TP.HCM – Hà Nội có giá từ 2,8 triệu đồng – 5,3 triệu đồng/vé/chiều với hạng phổ thông và từ 8,8 triệu đồng – 9,8 triệu đồng/vé/chiều cho hạng thương gia, tùy hãng và thời điểm bay.

Ngược lại, từ ngày 14.02 – 19.02.2024 (tức mùng 5 tết – mùng 10 tháng giêng âm lịch) giá vé cho chặng từ Hà Nội – TP.HCM, Vinh – TP.HCM giá vé cũng cao tương tự như thời điểm cận tết.

Đắn đo…

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM. Chị dự định sẽ về quê ăn tết vào ngày 06.02.2024 (tức 27 tết) và quay trở lại vào ngày 15.02 (tức mùng 6 tết). Chị đoán việc giá vé máy bay từ TP.HCM về Vinh vào ngày cao điểm dịp tết sẽ đắt nhưng cũng không khỏi xót xa vì cả chiều về và chiều đi đã chiếm gần hết tiền lương một tháng. Vì vậy, chị không khỏi đắn đo khi quyết định đặt vé.

Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội ngày cận tết cao hơn nhiều so với ngày thường CHỤP MÀN HÌNH

"Giá vé tôi check dịp tết này là hơn 7 triệu đồng/cặp vé khứ hồi, cao gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Nhà tôi cách sân bay Vinh gần 100 km nữa sẽ tốn thêm khoảng 800.000 đồng – 1 triệu tiền taxi. Vì vậy, tôi đang rủ thêm bạn cùng quê về cùng ngày, cùng thời điểm bay để tiết kiệm thêm chút ít tiền taxi từ sân bay về nhà", chị nói.

Chị cũng nghĩ đến phương án đặt vé máy bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng với mức giá 2,3 triệu đồng (thấp hơn 1 triệu đồng so với bay đến Vinh) rồi đi xe khách từ Đà Nẵng về quê. Tuy nhiên, phương án này không khả thi vì chị phải mất thêm tiền vé xe (khoảng 400.000 đồng) và 8 tiếng ngồi trên xe khách cho quãng đường từ Đà Nẵng đến Hà Tĩnh.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người vào dịp tết Nguyên đán 2023 T.L

"Nếu đi như vậy sẽ không tiết kiệm được thời gian mà còn khiến mình mệt hơn nên tôi nghĩ đi máy bay sẽ hợp lý hơn. Giá xe khách ngày tết từ TP.HCM về Hà Tĩnh khoảng 1,8 triệu đồng nhưng phải mất 1 ngày, 1 đêm di chuyển. Điều này sẽ rút ngắn thời gian nghỉ tết bên gia đình. Mỗi năm tôi về nhà một lần nên sẽ đi máy bay", chị nói.

Chuyển sang đi xe khách hơn ngàn cây số

Sau dịch Covid-19, đơn hàng công ty giảm xuống nên chị Phạm Thị Thanh (35 tuổi, quê Nghệ An), hiện đang làm công nhân tại Q.Bình Tân (TP.HCM) không được tăng ca thường xuyên, thu nhập giảm. Vì vậy, đã 3 năm nay chị và chồng không về quê ăn tết. Gửi hai đứa con (một đứa lớp 7, một đứa lớp 5) cho ông bà nuôi nên mỗi dịp tết đến, họ không khỏi chạnh lòng và càng thương con nhiều hơn.

Cặp vợ chồng nhờ người quen kiểm tra giá vé máy bay qua đại lý và được thông báo cả chiều về và chiều đi hai người hết khoảng 15 triệu đồng nên họ gạt ngay phương án đi máy bay.

15 triệu đồng là số tiền quá lớn nên họ quyết định đi xe khách với giá 6,8 triệu đồng cho hai người cả chiều về và chiều đi. Dù quãng đường từ TP.HCM về quê dài hơn 1.300 km nhưng họ vẫn chấp nhận đi xe khách nhiều giờ đồng hồ để tiết kiệm chi phí.

Giá vé máy bay dịp tết cao khiến nhiều người không khỏi đắn đo T.L

"Nếu đi xe khách tôi có thể tiết kiệm được 7 – 8 triệu đồng, số tiền không hề nhỏ so với mức chi tiêu ở quê. Về quê ăn tết nhiều khoản phải chi, lo mua sắm đồ đạc cho bố mẹ hai bên, con cái nên tôi không thể đi máy bay được. Lương không những không tăng lại còn giảm mà tiền vé máy bay, xe khách cao nên chúng tôi buộc phải chắt bóp chi tiêu từ nhiều tháng trước để dành tiền về quê ăn tết", chị bộc bạch.

Nhiều công nhân gói ghém chi tiêu dành tiền về quê ăn tết DƯƠNG LAN

Nhiều công nhân thuê phòng trọ nhỏ để ở giữa mùa việc làm bấp bênh DƯƠNG LAN

Anh Nguyễn Xuân Linh (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) hiện đang làm lao động tự do ở TP.Thủ Đức, TP.HCM. Anh cũng quyết định về quê ăn tết bằng xe khách do giá vé máy bay quá cao.

"Tôi biết nếu đi xe khách sẽ tốn thời gian hơn nhiều so với đi máy bay nhưng đành chấp nhận đi xe khách để tiết kiệm. Cũng may, tôi không bị say xe, đã quen với chuyện đi đường dài nên thấy bình thường, không quá mệt", anh nói.