Giả Việt kiều tán tỉnh 2 người phụ nữ, lừa gần 400 triệu đồng

Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý Đinh Mộng Duy (26 tuổi, trú xã Xà Phiên, TP.Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đinh Mộng Duy tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Duy quen chị L. (30 tuổi, trú TP.Hải Phòng) trong khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L. hiền lành nên Duy đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bạn cùng khóa học.

Để thực hiện hành vi, Duy lập nhiều tài khoản Facebook rồi kết bạn với chị L. Quá trình trò chuyện, Duy thường kể mình là Việt kiều đang sống ở Mỹ và có người nhà bị bệnh hiểm nghèo hoặc chết, cần tiền gấp để lo cho gia đình nhằm lấy lòng thương.

Bằng thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, Duy được chị L. chuyển rất nhiều lần với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2022 chị L. có tâm sự với Facebook ảo của Duy rằng cần người giới thiệu cho bạn mình, là chị H. (30 tuổi, trú Hà Nội). Duy tiếp tục lập tài khoản Facebook ảo, đăng ảnh ở Úc, có nhà và xe sang cùng nhiều tài sản. Duy nhắn với chị H. rằng sắp về Việt Nam và hứa hẹn sẽ cưới chị H.

Tháng 9 vừa qua, Duy nhắn hỏi vay chị H. 2 triệu đồng. Chị H. đã chuyển tiền, trước khi cả 2 chị phát hiện bị lừa.