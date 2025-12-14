Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Giả Việt kiều tán tỉnh 2 người phụ nữ, lừa gần 400 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
14/12/2025 08:35 GMT+7

Là phụ nữ nhưng Đinh Mộng Duy đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, đóng giả là nam giới Việt kiều để tán tỉnh, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của 2 cô gái.

Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý Đinh Mộng Duy (26 tuổi, trú xã Xà Phiên, TP.Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả Việt kiều giàu có để lừa 2 phụ nữ gần 400 triệu đồng - Ảnh 1.

Đinh Mộng Duy tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Duy quen chị L. (30 tuổi, trú TP.Hải Phòng) trong khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L. hiền lành nên Duy đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bạn cùng khóa học.

Để thực hiện hành vi, Duy lập nhiều tài khoản Facebook rồi kết bạn với chị L. Quá trình trò chuyện, Duy thường kể mình là Việt kiều đang sống ở Mỹ và có người nhà bị bệnh hiểm nghèo hoặc chết, cần tiền gấp để lo cho gia đình nhằm lấy lòng thương.

Bằng thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, Duy được chị L. chuyển rất nhiều lần với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2022 chị L. có tâm sự với Facebook ảo của Duy rằng cần người giới thiệu cho bạn mình, là chị H. (30 tuổi, trú Hà Nội). Duy tiếp tục lập tài khoản Facebook ảo, đăng ảnh ở Úc, có nhà và xe sang cùng nhiều tài sản. Duy nhắn với chị H. rằng sắp về Việt Nam và hứa hẹn sẽ cưới chị H.

Tháng 9 vừa qua, Duy nhắn hỏi vay chị H. 2 triệu đồng. Chị H. đã chuyển tiền, trước khi cả 2 chị phát hiện bị lừa.

Tin liên quan

Nữ quái cấu kết với người nước ngoài lừa phụ nữ quen 'trai Tây' qua mạng

Nữ quái cấu kết với người nước ngoài lừa phụ nữ quen 'trai Tây' qua mạng

Nghi phạm cấu kết với người nước ngoài để lừa đảo tiền của phụ nữ quen biết trai Tây qua mạng đã bị công an bắt giữ.

Truy nã kẻ câu kết với người nước ngoài để lừa phụ nữ

Lừa phụ nữ sang Trung Quốc bán lấy tiền

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo chiếm đoạt tài sản Giả trai để lừa đảo Công an Hà Nội lừa đảo qua mạng Đinh Mộng Duy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận