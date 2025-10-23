Chiều 23.10, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay 23.10 ẢNH: P.H

Trong kỳ điều hành này, Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán xăng E5RON 92 không cao hơn 19.050 đồng/lít, giảm 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 676 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.726 đồng/lít, giảm 177 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.885 đồng/lít, giảm 538 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.115 đồng/lít, giảm 291 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 14.098 đồng/kg, giảm 273 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 16 - 22.10) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Bên cạnh đó, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.