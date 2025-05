Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Chiều 8.5, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu. Theo đó, từ 15 giờ hôm nay giá xăng E5RON 92 không cao hơn 18.777 đồng/lít, giảm 377 đồng/lít so với kỳ trước. Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.179 đồng/lít, giảm 407 đồng/lít so với kỳ trước.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ ngày 8.5 ẢNH: PHAN HẬU

Giá dầu diesel không cao hơn 16.809 đồng/lít, giảm 550 đồng/lít so với kỳ trước. Giá dầu hỏa không cao hơn 16.941 đồng/lít, giảm 623 đồng/lít so với kỳ trước. Giá dầu mazut không cao hơn 15.533 đồng/kg, giảm 665 đồng/kg so với kỳ trước.

Bộ Công thương cho biết, việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định nhưng không được thực hiện sớm hơn 15 giờ ngày 8.5.

Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo quy định hiện hành, giá xăng dầu được Bộ Công thương điều hành theo chu kỳ 7 ngày/lần, vào thứ năm hàng tuần. Nhưng trước đó, phiên điều hành giá xăng ngày 2.5 nằm trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Theo đó, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Đến ngày 5.5, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu. Trong lần điều chỉnh này, giá xăng giảm từ 52 - 84 đồng/lít và giá dầu giảm từ 151 - 326 đồng/lít/kg.

Như vậy, chỉ trong 1 tuần vừa qua, Bộ Công thương đã thực hiện 2 phiên điều hành giá xăng dầu và ghi nhận sự đồng loạt giảm giá ở tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Cũng trong 2 kỳ điều hành này, Bộ Công thương quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.