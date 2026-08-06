Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay

Chiều 6.8, Bộ Công thương đã công bố thông tin quyết định điều hành giá xăng dầu mới nhất và yêu cầu các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng từ 15 giờ.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay 6.8 ẢNH: PHAN HẬU

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích Quỹ Bình ổn giá ở mức 200 đồng/lít đối với sản phẩm xăng sinh học; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 21.728 đồng/lít . Giá xăng E10RON 95 giảm 1.035 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 22.324 đồng/lít .

Giá dầu diesel giảm 1.080 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 27.544 đồng/lít . Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, giá bán mới không cao hơn 16.391 đồng/kg .

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hủy cuộc tấn công mới vào Iran; Iran và Oman đạt được đồng thuận về cơ chế quản lý eo biển Hormuz; OPEC+ thông qua kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 30.7 và kỳ điều hành ngày 6.8 là 110,194 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92, giảm 7,846 USD/thùng; 113,918 USD/thùng xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10RON 95, giảm 7,362 USD/thùng; 152,686 USD/thùng dầu diesel, giảm 6,330 USD/thùng; 540,144 USD/tấn dầu mazut, giảm 21,370 USD/tấn.

Bộ Công thương cho rằng, phương án điều hành giá xăng dầu được liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định đảm bảo biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới .

Ngoài ra, giá xăng dầu của Việt Nam sau kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 6.8 vẫn đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực,

Cụ thể, giá xăng Thái Lan là 28.750 đồng/lít; Campuchia là 28.838 đồng/lít; Lào là 44.916 đồng/lít; Trung Quốc là 32.383 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng tại Việt Nam là 22.324 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 28.750 đồng/lít; Campuchia là 33.698 VNĐ/lít; Lào là 37.548 đồng/lít; Trung Quốc là 29.366 đồng/lít. Giá dầu tại Việt Nam là 27.544 đồng/lít.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường và cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.