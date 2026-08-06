Giá xăng dầu hôm nay 6.8.2026: Xăng trong nước chiều nay được điều chỉnh thế nào?

Sáng 6.8, giá xăng dầu biến động trái chiều, dầu Brent nhích nhẹ 9 cent, tương đương 0,11%, lên 79,45 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI lùi 55 cent, tương đương 0,73%, về 75,22 USD/thùng.

Thông tin Mỹ và Iran nối lại đàm phán và diễn biến có vẻ tích cực; cơ chế quản lý eo biển Hormuz cũng được thỏa thuận giữa Iran và Oman khiến thị trường nhiên liệu hạ nhiệt, giảm biến động mạnh.

Thị trường xăng dầu hôm nay kỳ vọng về một tuyên bố chung liên quan eo biển này sẽ sớm được hoàn tất. Thực tế, trở ngại lớn nhất trong đàm phán hiện nay là việc Iran có tiếp tục yêu cầu duy trì mức độ "kiểm soát nhất định" đối với eo biển Hormuz hay không, cũng như quan điểm của Mỹ liên quan vấn đề này.

Giá xăng E10 được dự báo có thể giảm hơn 1.000 đồng/lít từ sau 15 giờ chiều nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Trên Reuters, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận xét thị trường vẫn duy trì sự lạc quan nhưng không mất đi sự thận trọng. Vị này cũng bày tỏ nghi ngờ khi cho rằng thỏa thuận lần này có vẻ cũng mong manh như các thỏa thuận trước và thực tế cho thấy hầu như không thỏa thuận nào duy trì được lâu.

Trước đó, những tín hiệu tích cực trong nỗ lực chấm dứt xung đột đã khiến giá dầu lao dốc đưa giá dầu Brent đóng cửa dưới mốc 80 USD/thùng.

Trong diễn biến khác, báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của nước này tăng 2,5 triệu thùng, lên 407 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo giảm 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích trên Reuters. Tại châu Á, Trung Quốc - thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 8.

Trong nước, chiều nay (6.8) đến kỳ điều hành giá xăng dầu. Ước tính, giá xăng dầu có thể giảm từ 500 - 1.300 đồng/lít/kg. Trong đó, giá xăng sinh học E5 và E10 giảm trên 1.000 đồng/lít, giá dầu diesel giảm thấp hơn. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí liên quan khác, nếu có thay đổi.







