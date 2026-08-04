Giá xăng dầu hôm nay 4.8.2026: Lao dốc 7%, xăng trong nước sắp có đợt giảm?

Sáng 4.8, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên, dầu Brent giảm 6,35 USD, tương đương 7%, về 83,77 USD/thùng; dầu WTI giảm 4,33 USD, tương đương 5,1%, xuống 80,34 USD/thùng.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy các cuộc tấn công vào Iran và có thể nối lại đàm phán hỗ trợ giá dầu giảm sâu. Trong thực tế, tình hình này diễn ra nhiều lần trong 5 tháng qua, khi có các tuyên bố tấn công quy mô lớn và sau đó rút quyết định vào phút chót. Mỗi lần như vậy, giá xăng dầu thế giới biến động mạnh.

Các nhà phân tích cho rằng, đợt bán tháo trên thị trường dầu mỏ là phản ứng trước những tuyên bố liên quan xung đột tại Trung Đông. Theo Ritterbusch, phía Mỹ đang tiếp tục "tạo sức ép khiến giá dầu hạ nhiệt" nhằm ngăn tình trạng giá xăng tại Mỹ tăng quá mạnh.

Cùng với đà giảm của dầu thô, giá xăng và dầu diesel của Mỹ cũng đồng loạt mất khoảng 5% trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy giá dầu giảm, song theo các nhà phân tích, thị trường năng lượng vẫn đang đối mặt với rủi ro nguồn cung hiện hữu. Dữ liệu theo dõi tàu biển công bố ngày 3.8 cho thấy, 6 tàu chở dầu treo cờ Ả Rập Xê Út đã đổi hướng tại vịnh Aden trong những ngày gần đây và chuyển sang hành trình vòng qua miền Nam châu Phi. Trong khi đó, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giữa Iran và Oman đã chậm lại sau các báo cáo về những vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Giá xăng E10 có thể giảm tại kỳ điều hành giá tuần này ẢNH: NG.NG

Theo Reuters, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Ả Rập Xê Út. Việc xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh, Nga và Kazakhstan liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc xung đột liên quan đến Iran và Ukraine khiến những đợt tăng hạn ngạch sản lượng của OPEC+ chưa thể chuyển thành nguồn cung bổ sung thực sự cho thị trường.

Trong một diễn biến khác, OPEC+ hôm 2.8 đã thông qua kế hoạch nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày từ tháng 9, qua đó hoàn tất lộ trình dỡ bỏ một phần các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện trước đây.

Trong nước, trước diễn biến giảm của giá thế giới, cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cho thấy, xăng dầu trong nước có thể giảm đồng loạt tại kỳ điều hành giá tuần này. Mức giảm ước gần 1.000 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.