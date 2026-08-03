Giá xăng dầu hôm nay 3.8.2026: Giảm mạnh

Sáng 3.8, giá xăng dầu giảm mạnh, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm 3,83 USD, tương đương 4,36% về 84,1 USD/thùng; tương tự, dầu WTI của Mỹ cũng lùi gần 4 USD, tương đương 4,67%, xuống 80,7 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu bình quân tính trong 5 ngày qua đã có dấu hiệu giảm nhẹ. Sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran, căng thẳng tạm thời hạ nhiệt, khiến giá dầu kéo dài đà giảm. Tuy vậy, nguồn cung chưa thực sự hết lo ngại. Đến nay, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại biển Đỏ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải.

Theo Reuters, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz; lực lượng đồng minh Houthi của nước này lại tiếp tục đe dọa ngăn cản tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam biển Đỏ. Trong khi đây là tuyến đường xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nhiên liệu, đang được Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất khu vực khác sử dụng.

Giá xăng E10 RON 95-III tại thị trường vùng 1 có giá 22.850 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Các nhà phân tích tỏ ra khá thận trọng khi dự báo thị trường dầu mỏ sẽ biến động theo diễn biến liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế dù căng thẳng đã phần nào lắng dịu.

Tháng 7, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng khoảng 25% sau khi các cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran phá vỡ thỏa thuận hòa bình tạm thời, với sự gián đoạn nguồn cung trải dài từ eo biển Hormuz đến biển Đỏ.

Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore cập nhật đến sáng nay cho thấy giảm nhẹ. Mức giảm ước tính dưới 500 đồng/lít/kg.

Sáng 3.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH



