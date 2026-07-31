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Giá xăng dầu hôm nay 31.7.2026: Xăng E10 vừa được điều chỉnh tăng gần 1.500 đồng/lít

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Giá dầu quay đầu giảm nhẹ sau nỗ lực của các quốc gia Trung Đông tìm kiếm tiếng nói chung nhằm bảo vệ hoạt động thương mại tại khu vực biển Đỏ không bị gián đoạn. Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng đồng loạt.

Sáng 31.7, giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ, chốt phiên, dầu Brent giảm 1,71 USD/thùng, tương đương 1,88%, về 89,03 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI giảm 87 USD/thùng, tương đương 1,03%, xuống 83,59 USD/thùng.

Theo Reuters, Ả Rập Xê Út đang tìm cách thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trên biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái ngoại giao này phản ánh nỗ lực của các quốc gia vùng Vịnh nhằm bảo đảm hoạt động thương mại quốc tế không bị gián đoạn thông qua hợp tác đa phương.

Trước đó, lực lượng Houthi đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, các cuộc tấn công nhằm cản trở hoạt động xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu thô toàn cầu. Các nhà phân tích đánh giá, vẫn còn lượng lớn nguồn cung dầu có thể được đưa ra thị trường nếu xung đột hạ nhiệt, tình hình ổn định hơn. Qua đó, giúp hạn chế đà tăng của giá dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 31.7.2026: Xăng E10 vừa được điều chỉnh tăng gần 1.500 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng đồng loạt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, Iran và Oman đang tiến hành đàm phán về cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Song thông tin trên Reuters cho thấy, Iran đã bác bỏ đề xuất cùng quản lý eo biển Hormuz và thu phí tự nguyện. Cho đến nay, các yếu tố rủi ro vẫn còn rình rập tại eo biển này bất chấp những nỗ lực ngoại giao, khiến giá dầu bị tác động mạnh.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, khi chưa xảy ra xung đột, đường biển này từng đảm nhận khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi ra thị trường toàn cầu. 

Trong nước, chiều hôm qua, liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh tăng đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Đây là lần tăng giá thứ 3 liên tiếp, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới. Cụ thể, mỗi thùng RON 95-III dùng để pha chế E10 RON 95-III tăng gần 5% lên 121,3 USD, dầu diesel thêm 5,4% lên 159 USD. Tương tự, dầu mazut lên 561,5 USD một tấn, tương đương khoảng 2,8%.

Theo đó, giá xăng E10 RON 95-III được điều chỉnh tăng 1.420 đồng lên 22.850 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng lên 22.380 đồng/lít; dầu diesel tăng 1.860 đồng lên 27.620 đồng/lít; dầu mazut tăng 916 đồng lên 16.470 đồng/kg.

Tại kỳ này, Quỹ bình ổn xăng dầu được chỉ sử dụng mỗi lít xăng sinh học là 500 đồng, dầu diesel 1.000 đồng, mazut 500 đồng.

Sau điều chỉnh, ngày 31.7, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex công bố như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 31.7.2026: Xăng E10 vừa được điều chỉnh tăng gần 1.500 đồng/lít- Ảnh 2.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


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