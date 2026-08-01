Theo Reuters, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục đe dọa ngăn tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Động thái này làm dấy lên lo ngại các hãng vận tải sẽ càng hạn chế sử dụng tuyến đường qua kênh đào Suez.

Giá xăng dầu hôm nay 1.8.2026: Tăng cao nhất trong 5 tháng- Ảnh 1.

Giá dầu Brent trong tháng 7 tăng vọt 24% so với tháng 6

ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích đánh giá, giá dầu có thể tiếp tục tăng nếu tình hình an ninh tại Trung Đông không sớm được cải thiện. 

Trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại có xu hướng gia tăng, thị trường bảo hiểm hàng hải đã mở rộng khu vực có rủi ro cao ở biển Đỏ. Cùng với đó, Ả Rập Xê Út công bố thành lập liên minh phòng thủ hàng hải với sự tham gia của 14 quốc gia, nhằm bảo vệ các tuyến vận tải thương mại và và bảo đảm an ninh năng lượng trong khu vực.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng từ khoảng 1.000 - 1.500 đồng/lít/kg. Tuy vậy, diễn biến giá bình quân thế giới tuần qua cho thấy, xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh giá tuần tới có thể giảm nhẹ. 

Sáng 1.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 1.8.2026: Tăng cao nhất trong 5 tháng- Ảnh 2.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH