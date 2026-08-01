Sáng 1.8, giá xăng dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm nay. Chốt phiên cuối tuần, dầu Brent tăng 1,09 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên 90,12 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI tăng 1,08 USD/thùng, tương đương 1,3%, lên 84,67 USD/thùng.

Tính chung trong tháng 7, dầu Brent đã tăng 24%, còn dầu WTI tăng 21%.

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi Iran tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong khi 4 tàu khác bị ngăn chặn và buộc phải đổi hướng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.