Sáng 1.8, giá xăng dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm nay. Chốt phiên cuối tuần, dầu Brent tăng 1,09 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên 90,12 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI tăng 1,08 USD/thùng, tương đương 1,3%, lên 84,67 USD/thùng.
Tính chung trong tháng 7, dầu Brent đã tăng 24%, còn dầu WTI tăng 21%.
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi Iran tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong khi 4 tàu khác bị ngăn chặn và buộc phải đổi hướng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Theo Reuters, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục đe dọa ngăn tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Động thái này làm dấy lên lo ngại các hãng vận tải sẽ càng hạn chế sử dụng tuyến đường qua kênh đào Suez.
Các nhà phân tích đánh giá, giá dầu có thể tiếp tục tăng nếu tình hình an ninh tại Trung Đông không sớm được cải thiện.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại có xu hướng gia tăng, thị trường bảo hiểm hàng hải đã mở rộng khu vực có rủi ro cao ở biển Đỏ. Cùng với đó, Ả Rập Xê Út công bố thành lập liên minh phòng thủ hàng hải với sự tham gia của 14 quốc gia, nhằm bảo vệ các tuyến vận tải thương mại và và bảo đảm an ninh năng lượng trong khu vực.
Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng từ khoảng 1.000 - 1.500 đồng/lít/kg. Tuy vậy, diễn biến giá bình quân thế giới tuần qua cho thấy, xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh giá tuần tới có thể giảm nhẹ.
Sáng 1.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:
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