Giá xăng dầu hôm nay 5.8.2026: Giữ đà lao dốc

Sáng 5.8, giá xăng dầu giữ đà giảm sâu, dầu Brent giảm 4,41 USD, tương đương 5,3%, xuống 79,36 USD/thùng; dầu WTI giảm 4,57 USD, tương đương 5,7%, xuống 75,77 USD/thùng.

Tín hiệu tích cực về tiến trình đàm phán Mỹ với Iran mở ra kỳ vọng một giải pháp ngoại giao có thể sớm đạt được, qua đó giúp khơi thông hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và Oman về việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã đạt một số tiến triển. Tuy vậy, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa đạt được.

Các nhà phân tích cho rằng, nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiến triển tốt, nguồn cung dầu thô ra thị trường sẽ tốt hơn, kìm được giá dầu đang giảm thấp. Thời gian qua, xung đột đã gây ảnh hưởng đến đường vận tải biển qua eo biển Hormuz, buộc nhiều quốc gia Trung Đông phải cắt giảm mạnh sản lượng khai thác. Một số thông kê cho thấy, kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2, thế giới đã mất hơn 2,6 tỉ thùng dầu.

Giá xăng dầu trong nước sắp có đợt giảm giá mới ẢNH: TN

Các nhà phân tích của Ngân hàng ANZ nhận định, xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh vẫn chịu sức ép khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz chỉ cải thiện nhẹ so với mức sụt giảm nghiêm trọng trước đó. Tình trạng gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu do các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền tiếp tục cản trở dòng chảy năng lượng. Mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs đưa dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trong khoảng 80 - 90 USD/thùng cho đến khi xuất hiện một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu thị trường châu Á cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều mai (6.8) có thể giảm đồng loạt. Mức giảm đối với các mặt hàng xăng ước tính trên dưới 1.000 đồng/lít; mức giảm đối với các mặt hàng dầu thấp hơn, ước tính từ 500 - 800 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 5.8, giá bán lẻ xăng E10 RON 95-V (loại phổ biến của Petrolimex đang bán trên thị trường có giá 24.250 đồng/lít (vùng 1) và 24.730 đồng/lít (vùng 2). Giá dầu diesel dao động từ 27.620 - 29.720 đồng/lít (vùng 1) và 28.170 - 30.310 đồng/lít (vùng 2).