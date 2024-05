Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu hơn 1000 đồng từ 15 giờ hôm nay

Chiều 9.5, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu từ 15 giờ hôm nay 9.5 P.H

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này, từ ngày 2.5 - 8.5 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng lên, đồng USD mạnh lên gây áp lực đối với nhu cầu dầu toàn cầu, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, hy vọng về cuộc đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza giữa Israel và Hamas…Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay 9.5, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 22.623 đồng/lít, giảm 1.288 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; thấp hơn xăng RON 95 là 921 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.544 đồng/lít, giảm 1.411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.847 đồng/lít, giảm 759 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành Giá dầu hỏa không cao hơn 19.701 đồng/lít, giảm 843 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 17.503 đồng/kg, giảm 160 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15 giờ hôm nay 9.5, các doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), qua kiểm soát thị trường 4 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 144 vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu với các vi phạm chủ yếu: không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; các doanh nghiệp mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối theo quy định.



Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều cửa hàng bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; bán xăng dầu không đúng địa chỉ theo giấy phép đăng ký...



Trong các vụ vi phạm đã phát hiện, lực lượng quản lý thị trường đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 3,5 tỉ đồng. Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường nhiều địa phương đang rà soát doanh nghiệp bán xăng dầu thực hiện Nghị định 123 của Chính phủ, thực hiện quy định xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.