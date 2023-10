Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu từ 16 giờ hôm nay

Theo thông tin liên Bộ Công thương - Tài chính công bố, trong phiên điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 16 giờ hôm nay 11.10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm sâu.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 21.907 đồng/lít, giảm 1.595 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.044 đồng/lít, giảm 1.798 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 22.410 đồng/lít, giảm 1.184 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 22.464 đồng/lít, giảm 1.352 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 16.238 đồng/kg, giảm 1.214 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 2.10 và 11.10 chịu ảnh hưởng của các yếu tố: tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch trước khả năng gián đoạn nguồn cung do căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang diễn ra; việc giảm kỳ vọng đối với các biện pháp hạn chế sản lượng tự nguyện của Ả Rập Xê Út… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 2 - 10.10 có biến động tăng, giảm đan xen nhưng xu thế chung là giảm.

Trong kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Theo quy định hiện nay, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ quyết định điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Trong trường hợp lịch điều chỉnh giá xăng dầu trùng ngày ngày nghỉ, lễ, tết sẽ được công bố ngay trong ngày làm việc kế tiếp.

Tuy nhiên, trong tờ trình gửi Chính phủ ngày 10.10 liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương đã đề xuất rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống còn 7 ngày/lần và xác định thời điểm công bố cố định vào ngày thứ năm hàng tuần, để giá xăng dầu trong nước theo sát và cập nhật kịp thời biến động của giá xăng dầu trên thế giới.