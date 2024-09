Chiều 26.9, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Theo ghi nhận, giá xăng dầu trong kỳ điều hành này đồng loạt tăng ở tất cả các mặt hàng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 26.9 ẢNH: PHAN HẬU

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, xung đột gia tăng tại khu vực Trung Đông, biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn... là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này.

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ ngày 26.9 đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.620 đồng/lít, tăng 679 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 898 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.518 đồng/lít, tăng 756 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Ở các mặt hàng dầu, giá dầu diesel không cao hơn 17.506 đồng/lít, tăng 463 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.873 đồng/lít, tăng 322 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.357 đồng/kg, tăng 531 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trước đó, ngày 23.9, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 99 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, cung cấp đủ xăng dầu cho hệ thống; tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống từ đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ...

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương chủ động xây dựng kế hoạch xăng dầu cho năm 2025 và các năm tiếp theo; dứt khoát không để thiếu hụt hoặc đứt gãy nguồn cung như năm 2022.

Công điện nêu rõ, Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng, trước nhân dân nếu để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.