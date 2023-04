Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay 11.4

Chiều 11.4, liên Bộ Công thương - Tài chính đã thông tin về kỳ điều hành giá bán xăng dầu để các doanh nghiệp áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trái ngược với sự tăng giảm nhẹ trong kỳ điều hành trước (ngày 3.4), trong kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu đồng loạt tăng mạnh.



Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm mức trích lập Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON 92, dừng trích lập quỹ đối với mặt hàng dầu mazut; giữ nguyên mức trích lập quỹ đối với xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa; tiếp tục không chi quỹ đối với xăng, dầu diesel và dầu hỏa; chi quỹ đối với dầu mazut.

Cụ thể, liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON 95 là 150 đồng/lít; xăng RON 95 là 300 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut 300 đồng/kg.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 11.4 phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng E5RON 92 không cao hơn 23.173 đồng/lít, tăng 1.091 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.245 đồng/lít, tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 20.149 đồng/lít, tăng 719 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.739 đồng/lít, tăng 702 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.194 đồng/kg, tăng 765 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 3.4 - 11.4) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh m (OPEC+) đã đồng ý nâng sản lượng cắt giảm tự nguyện từ tháng 5 lên 1,6 triệu thùng mỗi ngày để ổn định thị trường toàn cầu; tâm lý lo ngại lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế toàn cầu… làm giá xăng dầu tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng so với kỳ điều hành ngày 3.4.