Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay 21.3

Chiều 21.3, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 14.3 - 20.3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: có sự gia tăng hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của Nga, tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm, căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Trong kỳ điều này này, liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ cùng ngày đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 23.219 đồng/lít, tăng 729 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.284 đồng/lít, tăng 741 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 21.014 đồng/lít, tăng 465 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 21.266 đồng/lít, tăng 560 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 17.099 đồng/kg, tăng 667 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trước đó, ngày 18.3, Bộ Công thương ban hành văn bản bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Sở Công thương các tỉnh, thành phố; thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các sở, ngành tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.



Các địa phương đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18.11.2023 và Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1.12.2023; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31.3 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.