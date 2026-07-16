Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 16.7

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.826 đồng/lít, tăng 635 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 724 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 20.550 đồng/lít, tăng 547 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.329 đồng/lít, tăng 1.584 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.459 đồng/kg, tăng 724 đồng/kg.

Giá toàn bộ mặt hàng xăng dầu đều tăng trong kỳ điều hành giá chiều 16.7 ẢNH: ĐAN THANH

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; chi sử dụng quỹ này từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước như sau: dầu diesel 1.500 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại; Mỹ tuyên bố áp đặt phong tỏa trở lại đối với bờ biển, cảng biển, kho chứa dầu của Iran; Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tập trung tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga; Nga cấm xuất khẩu dầu diesel…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 9.7 và kỳ điều hành hôm nay như sau:

100,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 5,082 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%.

103,692 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III, tăng 6,224 USD/thùng, tương đương tăng 6,39%.

136,284 USD/thùng dầu diesel 0,05S, tăng 19,828 USD/thùng, tương đương tăng 17,03%.

486,366 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, tăng 58,042 USD/tấn, tương đương tăng 13,55%.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 16.7 như sau:

Về giá xăng, tại Thái Lan là 27.391 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia 25.354 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào 42.648 đồng/lít; tại Trung Quốc 29.175 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam 20.550 đồng/lít.

Về giá dầu, tại Thái Lan là 27.391 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia 27.955 đồng/lít; tại Lào 33.924 đồng/lít; tại Trung Quốc 26.234 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam 23.329 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới.