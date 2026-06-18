Giá xăng dầu giảm mạnh

Chiều 18.6, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 18.6 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 627 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố: Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô. Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA cảnh báo khả năng dư cung dầu mỏ trong thời gian tới khi cầu tăng thấp hơn cung… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Giá xăng dầu Việt Nam ở mức thấp

Bộ Công thương cho biết, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, tại Thái Lan, giá xăng là 22.236 đồng/lít, Campuchia là 29.955 đồng/lít, tại Lào là 36.228 đồng/lít, tại Trung Quốc là 33.948 đồng/lít. Giá xăng tại Việt Nam là 20.753 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng Việt Nam đang thấp hơn Campuchia là 9.202 đồng/lít; thấp hơn Thái Lan là 12.483 đồng/lít; thấp hơn Trung Quốc là 13.195 đồng/lít; thấp hơn Lào là 15.475 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 31.376 đồng/lít; Campuchia là 30.743 đồng /lít; tại Lào là 30.048 đồng/lít; tại Trung Quốc là 30.893 đồng/lít; tại Việt Nam là 23.534 đồng/lít.

Theo đó, giá dầu Việt Nam thấp hơn Thái Lan là 7.842 đồng/lít; thấp hơn Trung Quốc là 7.359 đồng/lít; thấp hơn Campuchia là 7.209 đồng/lít; thấp hơn Lào là 6.514 đồng/lít,