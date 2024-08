Giá xăng dầu giảm mạnh

Chiều 22.8, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay 22.8 ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15 - 21.8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố: thông tin về việc đàm phán ngừng bắn tại khu vực Trung Đông; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm xuống; Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới; sự suy yếu của nền kinh tế ảnh hưởng tới nhu cầu dầu thô của Trung Quốc… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ cùng ngày đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 20.424 đồng/lít, giảm 458 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; thấp hơn xăng RON 95 là 893 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 21.317 đồng/lít, giảm 535 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.776 đồng/lít, giảm 454 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.149 đồng/lít, giảm 423 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.756 đồng/kg, giảm 489 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Ghi nhận trong các kỳ điều hành giá xăng dầu từ đầu năm đến nay, liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Số liệu được Bộ Tài chính công bố, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn 6.655 tỉ đồng (cập nhật đến ngày 31.12.2023).

Đáng lưu ý, trong dự thảo lần 4 Nghị định kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công thương hoàn thiện, bộ này đề xuất đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đang được để tại doanh nghiệp đầu mối sẽ xem xét chuyển về ngân sách và việc trích lập, chi quỹ này sẽ thực hiện theo luật Giá 2023.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, điều hành thị trường xăng dầu hiện nay đang "rất ổn" từ khi rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày, đã thu hẹp biên độ dao động của giá xăng dầu trong nước và thế giới.

Ngoài ra, Bộ Công thương, Bộ Tài chính đã điều chỉnh lại chi phí thực tế phát sinh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu từ 6 tháng xuống 3 tháng.

Bên cạnh đó, khi thị trường có biến động lớn, Bộ Công thương cùng Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh để cập nhật chi phí thực tế phát sinh để các doanh nghiệp không bị lỗ.