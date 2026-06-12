Giá xăng dầu hôm nay 12.6.2026: E10 giảm về 22.000 đồng/lít

Sáng 12.6, giá dầu giảm mạnh gần 3%, dầu Brent giảm 2,72 USD, tương đương 2,9%, về 90,38 USD/thùng; dầu WTI cũng lùi 2,32 USD, tương đương 2,6%, xuống 87,71 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran chỉ vài giờ trước thời điểm dự kiến thực hiện. Động thái này làm gia tăng kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba tháng giữa Mỹ, Israel với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch tấn công Iran vì các cuộc đàm phán đã đạt được những bước tiến quan trọng với giới lãnh đạo Iran và các nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể những nội dung đàm phán thế nào. Các thông tin khác cho biết, cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Trong diễn biến khác, Cơ quan Hàng hải Iran ngày 11.6 vẫn tiếp tục tuyên bố "đóng cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, đồng thời cảnh báo mọi tàu thuyền cố gắng đi qua khu vực này sẽ bị tấn công.

Giá xăng E10 tiếp tục giảm nhẹ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại thị trường châu Á, theo Reuters, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cho biết họ đã đảm bảo đủ nguồn cung dầu thô để đáp ứng nhu cầu ít nhất đến hết tháng 8; Trung Quốc - thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - đang nhập khẩu dầu giảm mạnh. Dữ liệu được các nhà phân tích tại JP Morgan tổng hợp cho thấy, Trung Quốc đã giảm nhập khẩu dầu từ khoảng 11,7 triệu thùng/ngày trong tháng 2 xuống dưới 9 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 5. Mức giảm này tương đương khoảng 74% tổng mức suy giảm nhập khẩu dầu thô trên toàn cầu trong cùng giai đoạn.

Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc đã nổi lên như một nhân tố quan trọng giúp cân bằng lại thị trường năng lượng toàn cầu thông qua việc cắt giảm đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu.

Trong nước, chiều hôm qua (11.6), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giảm đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng trích lập quỹ ở mức 100 đồng/lít đối với xăng sinh học; 200 đồng/lít đối với dầu diesel và 200 đồng/kg đối với dầu mazut.

Sau trích lập, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 989 đồng/lít; dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.037 đồng/kg. Giá xăng E10 RON 95 chưa có trong thông tin điều hành của liên Bộ. Kế đó, các thương nhân đầu mối cũng thông báo giảm 270 đồng/lít xăng E10 RON95-III. Theo đó, sáng 12.6, giá xăng E10 RON 95-III tại thị trường vùng 1 về 22.060 đồng/lít; dầu diesel về 25.877 đồng/lít.



