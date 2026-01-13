Giá xăng dầu hôm nay 13.1.2026: Leo đỉnh 7 tuần

Sáng 13.1, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 0,53 USD/thùng, tương đương 0,8%, lên 63,87 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,38 USD/thùng, tương đương 0,6%, lên 59,5 USD/thùng.

Đây là mức giá chốt phiên cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 18.11.2025 và của dầu WTI kể từ ngày 5.12.2025.

Xung đột tại Iran leo thang khi các cuộc biểu tình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nhà đầu tư lo ngại nguồn dầu xuất khẩu từ Iran có thể bị ảnh hưởng, gây gián đoạn, đẩy giá dầu tăng. Iran hiện tích trữ lượng dầu kỷ lục trên các tàu chở dầu neo ngoài khơi, tương đương khoảng 50 ngày sản lượng. Lý do Trung Quốc giảm mua và Iran cũng đang tìm cách bảo vệ nguồn cung trước các bất ổn.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu từ Nga luôn đặt trong tình trạng bị gián đoạn khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Nga vẫn đang tiếp diễn.

Giá xăng trong nước có thể tăng tuần này ẢNH: TN

Tuy vậy, đà tăng của giá dầu được kìm hãm bởi kỳ vọng nguồn dầu từ Venezuela sẽ sớm trở lại thị trường. Theo Reuters, các công ty dầu mỏ đang gấp rút tìm tàu chở dầu và chuẩn bị các hoạt động để vận chuyển dầu thô một cách an toàn từ Venezuela.

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ mới đây đưa ra nhận định trong một báo cáo rằng, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm dần trong năm nay khi nguồn cung mới xuất hiện và tạo ra tình trạng dư thừa trên thị trường, dù các rủi ro địa chính trị liên quan tới Nga, Venezuela và Iran vẫn khiến thị trường luôn biến động.

Trong nước, giá xăng RON 95-III sau 5 tuần giảm giá liên tiếp, đang ở mức thấp nhất trong gần 5 năm qua. Tuy vậy, trước diễn biến giá thế giới, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này được dự báo tăng, đứt mạch giảm 5 phiên liên tiếp.