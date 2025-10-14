Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 14.10.2025: Xăng trong nước sẽ tăng trở lại?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/10/2025 08:51 GMT+7

Giá dầu thế giới đóng phiên đầu tuần tăng khoảng 1% sau thông tin Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào cuối tháng 10 này. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo biến động trái chiều.

Sáng 14.10, giá xăng dầu tăng trở lại, dầu Brent tăng 0,59 USD, tương đương 0,9%, lên 63,32 USD/thùng; dầu WTI cũng tăng 0,59 USD, tương đương 1%, lên 59,49 USD/thùng.

Tuẩn trước, cả 2 loại dầu chuẩn này giảm khoảng 4%.

Theo Reuters, giá dầu thế giới lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10. Đây là động thái có thể giúp xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các thông tin cập nhật cho thấy, 2 bên đã "giảm đáng kể" căng thẳng sau nhiều cuộc trao đổi cuối tuần qua.

Như vậy, đợt bán tháo trên thị trường đã được kiềm chế, tuy nhiên, các nhà phân tích đánh giá triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của các cuộc đàm phán thương mại. 

Giá xăng dầu hôm nay 14.10.2025: Xăng trong nước sẽ tăng trở lại?- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước đang ở ngưỡng 20.000 đồng/lít

ẢNH: Đ.N.T

Trong khi đó, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 9 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,5 triệu thùng/ngày.

Trong báo cáo hằng tháng công bố hôm qua (13.10), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu ở mức cao trong năm nay và năm sau. Cụ thể, OPEC cho biết thị trường dầu mỏ có thể chỉ thiếu hụt nhẹ vào năm 2026 khi nhóm OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng.

Sáng 14.10, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều thứ năm tới (ngày 16.10) có thể biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm nhẹ.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay được giảm theo kỳ điều hành giá chiều thứ năm tuần trước (9.10) của liên Bộ Công thương - Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, dầu diesel giảm 434 đồng/lít, dầu hỏa giảm 571 đồng/lít và dầu mazut giảm 562 đồng/kg.


