Giá xăng dầu hôm nay 14.1.2026: Tăng mạnh, xăng trong nước sẽ điều chỉnh thế nào?

Sáng 14.1, giá xăng dầu giữ đà tăng gần 3%, dầu Brent tăng 1,6 USD/thùng, tương đương 2,5%, lên 65,47 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,65 USD/thùng, tương đương 2,8%, lên 61,15 USD/thùng.

Các nhà phân tích nhận định, thị trường đang hình thành một "mức đệm giá" nhất định trước các yếu tố địa chính trị. Những xung đột về địa chính trị đã đặt thị trường dầu mỏ thế giới vào thế biến động khó lường. Nguy cơ lớn nhất là nguồn dầu của Iran có thể bị gián đoạn nghiêm trọng do những bất ổn tại đây và đòn trừng phạt mới về thuế do Mỹ áp. Ngày 12.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với Iran. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy, Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của quốc gia này.

Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, đòn trừng phạt về thuế quan đối với hàng hóa Iran nếu có xảy ra thì Trung Quốc có thể sẽ né mua dầu Iran, thậm chí nhiều nước có hoạt động mua dầu từ Iran cũng có thể "né" hàng hóa của Iran bởi khó chấp nhận mức thuế quan hàng hóa cao đến vậy.

Giá dầu thô tăng mạnh ẢNH: REUTERS

Nếu các nước đều "né" nguồn dầu từ Iran, nguồn cung toàn cầu có thể sẽ giảm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, Reuters cũng cho hay, 4 tàu chở dầu do các công ty Hy Lạp quản lý đã bị máy bay không người lái chưa rõ danh tính tấn công ngày 13.1 cũng là một tín hiệu về nguồn cung sẽ bị thắt chặt. Các tàu này đang ở Biển Đen, trên đường đến cảng của Tập đoàn đường ống Caspi ngoài khơi bờ biển Nga để lấy dầu.

Thị trường dầu thô tuần này tiếp tục căng thẳng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, kỳ vọng sẽ hạ nhiệt khi nguồn dầu từ Venezuela được bổ sung vào thị trường.

Trong khi đó, dữ liệu từ thị trường tham khảo châu Á cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu trong gần tuần qua có xu hướng tăng nhẹ. Dự báo, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu (trừ dầu mazut) tại kỳ điều hành giá chiều mai (15.1) có thể tăng đồng loạt. Tuy vậy, mức tăng tương đối nhẹ, trên dưới 100 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể đứt đà giảm giá sau 5 tuần liên tiếp, quay đầu tăng trở lại.