Giá xăng dầu hôm nay 15.10.2025: Về mức thấp nhất trong 5 tháng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/10/2025 09:11 GMT+7

Giá dầu thế giới quay đầu giảm hơn 1% trong bối cảnh lo dư cung. Giá trong nước có thể biến động trái chiều từ kỳ điều hành giá tuần này, chiều thứ năm, ngày 16.10.

Sáng 15.10, giá xăng dầu có xu hướng giảm trở lại, dầu Brent giảm 0,93 USD, tương đương 1,5%, về 62,39 USD/thùng; dầu WTI cũng giảm 0,79 USD, tương đương 1,3%, xuống 58,7 USD/thùng. 

Cả hai loại dầu đều đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua.

Theo các nhà phân tích, cảnh báo dư cung từ Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đẩy giá dầu quay đầu giảm. Mới đây, dự báo về cung cầu, IEA cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, nguy cơ dư cung rất lớn vào năm sau 2026. 

Tổ chức này dự báo thị trường dầu toàn cầu có thể đối mặt với tình trạng dư cung lên tới 4 triệu thùng/ngày trong năm tới, trong khi các nhà sản xuất thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) duy trì tăng sản lượng, nhưng nhu cầu tiêu thụ năng lượng lại yếu.

Giá xăng dầu hôm nay 15.10.2025: Về mức thấp nhất trong 5 tháng- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể quay đầu giảm trở lại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, OPEC+ lại có nhận định ít bi quan hơn. Theo OPEC+, tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ được khắc phục dần vào năm 2026 và nhóm tiếp tục kế hoạch tăng sản lượng.

Mặc dù vậy, theo Reuters, các nhà lãnh đạo tại các tập đoàn dầu khí lớn và các công ty giao dịch hàng hóa bày tỏ lo ngại, giá dầu chỉ suy yếu trong ngắn hạn, dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ thắt chặt trở lại trong trung và dài hạn. 

Trong diễn biến khác, cuộc gặp gỡ mong đợi giữa 2 người đứng đầu Chính phủ Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng này được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến thuế quan và kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Tuần trước, Trung Quốc đã mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, trong khi Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 100% và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1.11. Thị trường đang giao dịch trong tâm lý khá thận trọng, chờ tín hiệu mới từ các cuộc đàm phán thương mại và báo cáo sản lượng tiếp theo của OPEC+.

Trước biến động giá thế giới, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều mai (16.10) biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm nhẹ. Trong đó, mức giảm đối với dầu mazut ước tính cao nhất, gần 500 đồng/kg.

