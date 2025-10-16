Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 16.10.2025: Thế giới 'chạm đáy' 5 tháng, xăng trong nước tăng?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/10/2025 09:17 GMT+7

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm về mức thấp nhất trong 5 tháng qua do lo ngại dư cung. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay được dự báo biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm.

Sáng 16.10, giá xăng dầu tiếp tục giảm nhẹ gần 1%, dầu Brent giảm 0,48 USD, tương đương 0,8%, xuống 61,91 USD/thùng; dầu WTI cũng giảm 0,43 USD, tương đương 0,7%, về 58,27 USD/thùng. 

Trên Reuters, Ngân hàng Bank of America dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống dưới 50 USD/thùng nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, trong khi sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 16.10.2025: Thế giới 'chạm đáy' 5 tháng, xăng trong nước tăng? - Ảnh 1.

Giá xăng có thể tăng nhẹ từ chiều nay 16.10

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo khảo sát sơ bộ của Reuters, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước được dự báo tăng khoảng 200.000 thùng so với tuần trước nữa. Các nhà phân tích nhận định việc dư cung qua biến động tồn kho dầu thô toàn cầu đang là chỉ báo quan trọng nhất cho xu hướng giá hiện nay. Nếu lượng tồn kho tiếp tục tăng, giá dầu khó phục hồi trong quý cuối năm này. Dự báo, giá dầu có thể tiếp tục dao động quanh vùng 58 - 63 USD/thùng trong ngắn hạn.

Cùng với nỗi lo dư cung, thị trường đang chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khi hai quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới áp thêm phí cảng đối với các tàu chở hàng qua lại giữa hai nước. Những động thái "ăn miếng trả miếng" này có thể làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa toàn cầu.

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Mỹ lại đe dọa tăng thuế lên 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và siết quy định xuất khẩu phần mềm từ ngày 1.11.

Trong nước, chiều nay (16.10) đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hằng tuần. Dự báo, giá xăng có thể tăng từ 10 - 120 đồng/lít; giá dầu giảm khoảng 70 - 420 đồng/lít/kg. Dự báo này chỉ có tính chất tham khảo và chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.


