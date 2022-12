Giá xăng dầu hôm nay 22.12.2022: Tăng hơn 2 USD/thùng sau một đêm

Ngày 22.12, các hợp đồng dầu thô tương lại tiếp đà tăng. Lúc 7 giờ 30 (theo giờ Việt Nam), dầu thô WTI của Mỹ tiến 24 cent lên 78,53 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng tiến 16 cent, giao dịch ngưỡng 82,74 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch khuya 21.12, giá dầu thô Brent tăng 2,21 USD/thùng lên 82,2 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,06 USD lên 78,29 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu tăng mạnh sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Theo dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,89 triệu thùng, trong khi ước tính giảm 1,66 triệu thùng trước đó. Dự trữ sản phẩm chưng cất cũng giảm 242.000 thùng, so với ước tính của các nhà phân tích ban đầu là tăng 336.000 thùng.

Ngoài ra, Reuters cũng đưa tin, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga trong tháng 11 tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái do các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đang "vội vã" tăng sản lượng trước mức giá trần do nhóm G7 áp đặt và lệnh cấm vận của EU từ 5.12.





Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu vẫn bị kìm hãm bởi dự báo một trận bão tuyết sẽ ảnh hưởng tới hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Trong nước, chiều 21.12, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá với xăng ở mức 300 - 400 đồng/lít, dầu diesel ở mức 800 đồng/lít, dầu hỏa và mazut ở mức 500 đồng/lít, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm nhẹ, kỳ giảm giá cuối cùng trong năm nay. Sau giảm, giá xăng E5 RON 92 về dưới mốc 20.000 đồng/lít và xăng RON95 cũng chỉ 20.707 đồng/lít, còn giá dầu diesel là 21.601 đồng/lít, dầu hỏa 21.836 đồng/lít...