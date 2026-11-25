Sáng 25.11, giá xăng dầu giữ đà tăng, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 2,03 USD, tương đương 2,27%, lên mức 91,4 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI của Mỹ cũng tăng 1,88 USD, tương đương 2,35%, lên mức 82,05 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này có thời điểm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng.

Thông tin cho thấy, một số tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz lại bị tấn công phải đổi hành trình và toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và một số nguồn tin khác cho biết, Mỹ đang điều tra khả năng Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào 50 tàu chở nhiên liệu.

Dù vậy, triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu vẫn cho thấy khả năng dư cung khá cao. Điều này giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Giá xăng dầu thế giới tăng trong bối cảnh có cuộc tấn công mới tại eo biển Hormuz ẢNH: REUTERS

Theo Ngân hàng Đức, lượng tồn kho nhiên liệu được ghi nhận trên toàn cầu tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, tương đương mức dư cung 1,7 triệu thùng mỗi ngày. Ngân hàng này nhận định, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trong quá trình tái cân bằng và chuyển sang trạng thái dư cung.

Ngoài ra, khảo sát sơ bộ của Reuters trong tuần trước cũng chỉ ra lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Mỹ nhiều khả năng tăng.

Trong khi đó, giá bình quân các mặt hàng xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á giảm trong tuần qua. Dự báo, xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều mai (26.11) có thể giảm đồng loạt. Mức giảm ước tính từ 1.100 - 1.800 đồng/lít/kg, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự đoán, xăng dầu trong nước có tuần thứ 6 giảm liên tiếp. Từ đầu tháng 11 đến nay, một lít xăng E10 RON 95-III giảm hơn 5.000 đồng/lít; trong khi mỗi lít dầu diesel ước giảm khoảng 3.900 đồng/lít.