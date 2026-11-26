Theo Reuters, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura và khu tài chính ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, đồng thời nằm trong tổ hợp công nghiệp năng lượng có cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng.

Sáng 26.11, giá xăng dầu giữ đà tăng mạnh, dầu Brent tăng 3,21 USD, tương đương 3,5%, lên 94,61 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ cũng tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên 83,68 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này đều tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 24.11.

Thông tin trên đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong phiên. Các nhà phân tích nhận định, giới đầu tư đang thận trọng trước nguy cơ căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang vào cuối tuần này, đẩy giá dầu tăng tiếp.

Giá xăng dầu trong nước có thể giảm đồng loạt từ chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng trong tuần trước. Mức tăng này thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích trong khảo sát trước đó của Reuters. Nhờ tồn kho tăng đã hỗ trợ kìm hãm đà tăng của giá dầu trong bối cảnh tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp, lo ngại xung đột tại Trung Đông leo thang.

Chiều nay (26.11) đến kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước. Các dự báo cho thấy, xăng dầu có thể thêm tuần giảm mạnh. Mức giảm ước 1.200 - 1.800 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là lần thứ sáu liên tiếp giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11 đến nay.