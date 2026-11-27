Sáng 27.11, giá dầu thế giới giữ đà tăng do những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu. Chốt phiên lúc rạng sáng nay, giá dầu Brent tăng 1,96 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên 96,57 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ không có mức chốt phiên do thị trường nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ Tạ ơn.

Động lực đẩy giá dầu đi lên xuất phát từ thông tin lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Xê Út. Đây là cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp năng lượng, đồng thời là cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này. Cùng với đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 26.11 cũng cho biết, hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi vướng thủy lôi ở phía bắc cảng Khasab của Oman khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Một trong hai tàu là siêu tàu chở dầu, đang vận chuyển hơn 2 triệu thùng dầu thô.

Giá dầu diesel trong nước giảm mạnh về mốc 25.000 đồng/lít ẢNH: Đ.N.T

Theo các chuyên gia, lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz suy giảm, lượng dầu tồn kho thấp và những rủi ro đối với nguồn cung toàn cầu đang tạo sức ép lên thị trường năng lượng. Trong khi đó, các bộ trưởng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến họp ngày 29.11 để quyết định chính sách sản lượng dầu năm 2027. Một số nguồn tin cho biết liên minh này có thể giữ nguyên mục tiêu sản lượng hiện tại, ít nhất trong quý I/2027.

Trái chiều với diễn biến tăng của giá dầu Brent, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ chiều hôm qua (26.11) theo quyết định của liên Bộ Công thương - Tài chính. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 18.391 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, còn 19.056 đồng/lít. Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm 1.382 đồng/lít, xuống 24.965 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.101 đồng/kg, còn 17.570 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước. Mức trích lập đối với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/kg.



