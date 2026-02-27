Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 27.2.2026: Tăng mạnh, xăng RON 95-V vượt mốc 21.000 đồng/lít

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/02/2026 09:25 GMT+7

Giá dầu thế giới có phiên giao dịch đầy biến động khi lo ngại về nguồn cung gián đoạn tăng. Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng mạnh.

Sáng 27.2, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 10 cent/thùng, tương đương 0,14%, xuống 70,75 USD/thùng; dầu WTI giảm 21 cent/thùng, tương đương 0,32%, xuống 65,21 USD/thùng.

Sự kiện Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman khiến thị trường năng lượng biến động mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 26.2, giá dầu có lúc tăng hơn 1 USD/thùng sau khi xuất hiện tin tức cho rằng đàm phán bị đình trệ. Tuy nhiên, quyết định kéo dài đàm phán sang tuần sau giúp thị trường "bình tĩnh" trở lại. Giá dầu quay đầu giảm nhẹ lúc cuối phiên.

Theo Reuters, thị trường dầu thô không còn quá lo ngại về việc Mỹ siết chặt trừng phạt hay nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz nữa. Một nhà giao dịch dầu mỏ nhận định, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn không thay đổi. Tức là nguồn cung vẫn đang dư thừa, OPEC+ có thể tăng sản lượng trong tháng 4 và Iran đang đẩy mạnh xuất khẩu từ sớm. 

Do vậy, đợt giảm giá này chủ yếu do tâm lý thị trường, chứ không phải do cung - cầu thực sự thay đổi.

Giá xăng dầu hôm nay 27.2.2026: Tăng mạnh, xăng RON 95-V vượt mốc 21.000 đồng/lít - Ảnh 1.

Giá xăng phổ biến trên ngưỡng 20.000 đồng/lít

ẢNH: NT

Trong khi đó, chiều hôm qua (26.2), giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng đồng loạt, ngoại trừ dầu mazut. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít; xăng RON95 tăng 999 đồng/lít; dầu diesel tăng 754 đồng/lít; dầu hỏa tăng 854 đồng/lít; dầu mazut giảm 173 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu về chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn...

Sau điều chỉnh, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) trong nước vượt mốc 20.000 đồng/lít, xăng RON 95-V tại thị trường vùng 2 vượt mốc 21.000 đồng/lít. Sáng 27.2, bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 27.2.2026: Tăng mạnh, xăng RON 95-V vượt mốc 21.000 đồng/lít - Ảnh 2.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


