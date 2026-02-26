Giá xăng dầu hôm nay 26.2.2026: Xăng có thể tăng gần 1.000 đồng/lít?

Sáng 26.2, giá xăng dầu dao động nhẹ, gần như đi ngang, theo đó, dầu Brent nhích 8 cent/thùng, lên 70,85 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI lùi 21 cent/thùng, về 65,42 USD/thùng.

Theo báo cáo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 16 triệu thùng trong tuần trước do công suất lọc dầu giảm và nhập khẩu tăng. Mức tăng này vượt xa dự báo tăng 1,5 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong cuộc khảo sát của Reuters.

Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng, tồn kho tăng song tác động lên giá lại khá hạn chế, do thị trường dầu mỏ hiện chịu ảnh hưởng nhiều từ các yếu tố khác, như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thực tế, một cuộc xung đột kéo dài có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Iran - nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong nhóm OPEC và các quốc gia khác tại Trung Đông.

Giá xăng dầu được dự báo tăng đồng loạt từ chiều nay (mùng 10 Tết Nguyên đán) ẢNH: PHẠM HỮU

Vấn đề là sản lượng hoặc xuất khẩu dầu của Iran sẽ bị gián đoạn ở mức độ nào nếu Mỹ tiến hành tấn công? Theo Reuters, nhà sản xuất chủ chốt trong OPEC+ là Ả Rập Xê Út đã kích hoạt kế hoạch tăng mạnh sản lượng và xuất khẩu dầu trong ngắn hạn nếu một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ. Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cũng nói nhiều nhà giao dịch tin rằng nếu sản lượng dầu bị ảnh hưởng, Ả Rập Xê Út có thể bù dắp, bên cạnh đó là tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ được duy trì nếu có sự hiện diện của Mỹ tại khu vực này.

Trong nước, chiều nay (26.2), liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo lịch trình quy định. Dự báo, giá các mặt hàng xăng dầu sẽ tăng mạnh tại kỳ điều hành này. Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá xăng có thể tăng gần 1.000 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng mức thấp hơn, trên dưới 800 đồng/lít/kg.



