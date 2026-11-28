Sáng 28.11, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ với dầu Brent giảm 1,13 USD, tương đương 1,2%, xuống 95,44 USD/thùng; dầu thô WTI của Mỹ giảm 60 cent, tương đương 0,7%, về 83,08 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, trong khi giá dầu WTI giảm gần 1%.

Giá dầu biến động trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nhà phân tích nhận định, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Tại Ả Rập Xê Út, nhà máy lọc dầu Jazan của tập đoàn Saudi Aramco phải tạm dừng một số hoạt động sau khi bị vật thể bay tấn công. Trước đó, nhà máy lọc dầu Ras Tanura - một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất và là đầu mối xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này - cũng bị tấn công.

Giá dầu thế giới tăng 3% trong tuần này ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, số lượng tàu chở các sản phẩm năng lượng lưu thông qua eo biển Hormuz đã gia tăng trong tháng 11. Các chuyên gia dầu mỏ và hàng hóa tại Standard Chartered vừa đưa ra nhận định rằng giá dầu khó có thể giảm xuống dưới các mức đáy gần đây.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 28.11 tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 26.11 theo quyết định của liên Bộ Công thương - Tài chính. Cụ thể, xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 18.391 đồng/lít; xăng E10 RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.965 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Dự báo, trong tuần tới, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành (ngày 3.12) có thể biến động trái chiều theo hướng giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng nhẹ.