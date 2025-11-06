Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 6.11.2025: Chiều nay xăng trong nước được điều chỉnh thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/11/2025 08:06 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà giảm về mức thấp nhất trong 2 tuần, kéo giá xăng trong nước giảm theo. Dự báo, xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay (6.11) biến động trái chiều theo hướng xăng giảm, giá dầu tăng.

Sáng 6.11, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,92 USD, tương đương 1,43%, xuống 63,52 USD/thùng; trong khi dầu WTI cũng giảm mức tương đương gần 1,6%, mất 0,96 USD, xuống còn 59,6 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, việc nhập khẩu dầu tăng trở lại cùng với hoạt động lọc dầu suy yếu do bảo trì theo mùa đã khiến tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng 5,2 triệu thùng trong tuần trước, lên mức 421,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 603.000 thùng của giới phân tích.

Tuy vậy, nhu cầu xăng tăng mạnh hơn dự kiến khiến giá dầu không giảm sâu. Tồn kho xăng giảm 4,7 triệu thùng, xuống còn 206 triệu thùng, trong khi giới phân tích chỉ dự báo mức giảm 1,1 triệu thùng. Bên cạnh đó, kế hoạch ngân sách mới của Canada cho thấy nước này có thể sẽ bãi bỏ giới hạn phát thải dầu khí, mở đường cho tăng sản lượng dầu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dư thừa nguồn cung dầu trên thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 6.11.2025: Chiều nay xăng trong nước được điều chỉnh thế nào?- Ảnh 1.

Giá xăng chiều nay có thể giảm nhẹ

ẢNH NHẬT THỊNH

Trong một diễn biến khác, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine mới đây đã đánh trúng cảng dầu Tuapse - trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga trên bờ Biển Đen đã khiến nhà máy lọc dầu tại đây phải dừng hoạt động, dẫn đến việc tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu.

Trong thực tế, giá dầu tiếp tục chịu áp lực với nỗi lo dư cung và tồn kho lớn tại Mỹ, song chính những bất ổn địa chính trị được dự báo có thể khiến giá dầu biến động trở lại.

Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đưa ra dự báo tại kỳ điều hành giá chiều nay (6.11), giá xăng bán lẻ ổn định hoặc có thể chỉ giảm nhẹ 0,1% so với kỳ điều hành trước, giá dầu mazut có thể giảm mức cao hơn, khoảng 2,2%; trong khi đó, giá dầu hỏa và diesel có thể tăng 0,5%. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. 

Như vậy, giá xăng dầu bán lẻ chiều nay có thể biến động nhẹ, tăng giảm trái chiều. Mức giảm đối với giá xăng chỉ khoảng 50 - 60 đồng/lít; mức tăng đối với giá dầu diesel và dầu hỏa khoảng 110 - 120 đồng/lít.

