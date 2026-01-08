Giá xăng dầu hôm nay 8.1.2026: Xăng chiều nay giảm bao nhiêu đồng một lít?

Sáng 8.1, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 0,74 USD, tương đương 1,2%, xuống 59,96 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,14 USD, tương đương 2%, xuống 55,99 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu giảm khi giới đầu tư phản ứng trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt thỏa thuận nhập khẩu tới 2 tỉ USD dầu thô từ Venezuela, động thái được cho là sẽ làm gia tăng nguồn cung cho Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 6.1, ông Donald Trump cho biết, Venezuela sẽ phải chuyển giao từ 30 - 50 triệu thùng dầu "bị trừng phạt cho Mỹ". Thông tin trên Reuters cho thấy, thỏa thuận giữa Mỹ và Venezuela lúc đầu có thể khiến một số lô hàng dự kiến xuất khẩu sang Trung Quốc phải dừng và chuyển hướng ngược lại.

Venezuela hiện có hàng triệu thùng dầu đã được bơm lên tàu chở dầu và lưu trữ trong các bể chứa, nhưng không thể xuất khẩu kể từ giữa tháng 12.2025 do lệnh phong tỏa của Mỹ. Cũng trong ngày 7.1, Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga, do có liên quan đến Venezuela khi con tàu này di chuyển trên Đại Tây Dương.

Giá xăng giảm tiếp từ chiều nay 8.1 ẢNH: PHẠM HỮU

Về nguồn cung, theo dữ liệu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô Mỹ giảm 3,8 triệu thùng xuống còn 419,1 triệu thùng trong tuần trước, trái với dự báo tăng 447.000 thùng từ cuộc thăm dò của Reuters. Tuy nhiên, tồn kho xăng tăng mạnh 7,7 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo 3,2 triệu thùng; tồn kho nhiên liệu chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi cũng tăng 5,6 triệu thùng, vượt xa mức dự báo 2,1 triệu thùng.

Các dự báo cho đến nay vẫn khẳng định nguồn cung dầu thế giới năm 2026 dồi dào đến mức thị trường khó có khả năng đẩy giá cao hơn, đặc biệt nguồn cung dầu giá rẻ từ Venezuela dự kiến tăng. Hiện Venezuela đang bán dầu thô Merey với giá thấp hơn dầu Brent khoảng 22 USD/thùng tại cảng giao hàng.

Trong nước, chiều nay (8.1), liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Dữ liệu cập nhật đến sáng nay cho thấy, giá các mặt hàng xăng dầu có thể giảm đồng loạt theo hướng giá dầu giảm nhẹ, mức giảm chưa tới 200 đồng/lít/kg; giá các mặt hàng xăng giảm cao hơn, từ 200 - 350 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, xăng dầu trong nước có kỳ giảm giá thứ 5 liên tiếp.