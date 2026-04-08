Giá xăng dầu hôm nay 8.4.2026: Thế giới lao dốc, trong nước có thể điều chỉnh sớm

Sáng 8.4, giá xăng dầu lao dốc không phanh, ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ lùi 15,5% về 97,38 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm hơn 13% về 95 USD/thùng.

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần sẽ phụ thuộc vào việc Iran chấp thuận mở hoàn toàn, ngay lập tức và đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz. Ông cho biết phía Mỹ đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ Iran, được xem là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán.

"Hầu hết các bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được giải quyết, song cần khoảng 2 tuần để hoàn tất và triển khai thỏa thuận", ông Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Thỏa thuận ngừng bắn được cho là đã đạt được chưa đầy hai giờ trước thời hạn 20 giờ (khoảng 7 giờ sáng nay 8.4, theo giờ Việt Nam) mà ông Donald Trump đặt ra nhằm yêu cầu Iran mở lại eo biển. Trước đó, Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm cầu và nhà máy điện, nếu yêu cầu này không được đáp ứng.

Giá dầu thô thế giới lao dốc mất khoảng 15% ẢNH: REUTERS

Trong thực tế, hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz đã bị sụt giảm mạnh sau các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại, gây ra gián đoạn nguồn cung dầu thô quy mô lớn trên toàn cầu. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này, kết nối các quốc gia sản xuất tại vùng Vịnh với thị trường thế giới.

Trên thị trường châu Á, giá xăng dầu thành phẩm cũng lao dốc hơn 10%. Theo quy định tại Nghị quyết 55 của Chính phủ, giá bán xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh ngay sau 1 ngày nếu giá cơ sở giảm từ 10% trở lên hoặc tăng từ 15% trở lên. Dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh sớm, giảm mạnh đối với giá dầu diesel.