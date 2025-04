Giá xăng dầu tăng từ 487 - 782 đồng/lít

Chiều 24.4, liên bộ Công thương - Tài chính công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, với việc tăng giá ở tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 24.4 ẢNH: PHAN HẬU

Cụ thể, giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ ngày 24.4 như sau: xăng E5RON 92 không cao hơn 19.238 đồng/lít, tăng 740 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 400 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.638 đồng/lít, tăng 782 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Trước đó, trong phiên điều hành ngày 17.4, giá xăng RON 95 giảm xuống còn 18.850 đồng/lít, đây là mức giá thấp nhất của mặt hàng này trong 5 năm trở lại đây.

Trong nhóm sản phẩm dầu, giá dầu diesel không cao hơn 17.524 đồng/lít, tăng 487 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.715 đồng/lít, tăng 531 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 16.524 đồng/kg, tăng 564 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Trong 7 ngày qua, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: cơ quan thông tin năng lượng Mỹ đưa ra thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm; Mỹ thay đổi các mức thuế đối với hàng hóa của các đối tác thương mại; sản lượng dầu của OPEC+ dự kiến tăng trong thời gian tới...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên xuống tùy vào mặt hàng nhưng xu hướng chung là tăng.

Đây cũng là kỳ điều hành xăng dầu cuối cùng có sự tham gia của tổ điều hành liên ngành Tài chính - Công thương. Theo quy định tại Thông tư 18 của Bộ Công thương, từ ngày 2.5 tới, căn cứ số liệu yếu tố đầu vào và ý kiến tham gia điều hành của Bộ Tài chính bằng văn bản, Bộ Công thương sẽ là cơ quan công bố giá cơ sở, giá bán các mặt xăng, dầu.