Giá xăng đồng loạt giảm, cao nhất 22.519 đồng/lít

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.759 đồng/lít (giảm 518 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 760 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.519 đồng/lít (giảm 694 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).



Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 30.5, giá nhiều mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm, trừ giá dầu mazut và giá dầu hỏa ĐT

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.747 đồng/lít (giảm 90 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Giá dầu hỏa không cao hơn 19.931 đồng/lít (tăng 29 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.538 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23 - 29.5) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: đồng USD giảm giá, tâm lý lo ngại về lãi suất của Mỹ không giảm xuống trong thời gian dài; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23.5 và kỳ điều hành ngày 30.5 là: 89,196 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,977 USD/thùng, tương đương giảm 3,23%); 92,930 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,710 USD/thùng, tương đương giảm 3,84%); 95,806 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,108 USD/thùng, tương đương tăng 0,11%); 95,332 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,573 USD/thùng, tương đương giảm 0,60%); 515,620 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 0,572 USD/tấn, tương đương tăng 0,11%).