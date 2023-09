Giá xăng 'đứng im', giá dầu tăng cao nhất 410 đồng/lít

Chiều nay 11.9, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin kỳ điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu ngày 11.9: Giá xăng giữ nguyên sau 6 lần tăng

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 5 - 10.9 chịu ảnh hưởng của các yếu tố: lo ngại về nguồn cung xăng dầu thắt chặt sau khi Ả Rập Xê Út và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung; Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ tiếp tục thắt chặt thị trường trong mùa đông; triển vọng nhu cầu ở Trung Quốc không như mong đợi do tốc độ phục hồi kinh tế chậm chạp, tình hình lạm phát của nền kinh tế thế giới… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 5 - 10.9 có biến động tăng giảm nhẹ đan xen.

Giá xăng giữ nguyên, giá dầu tăng nhẹ từ 15 giờ chiều 11.9 P.H

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu này, liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối 2 mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa; chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng RON 95 ở mức 14 đồng/lít , xăng E5RON 92 ở mức 22 đồng/lít và dầu mazut ở mức 27 đồng/lít.



Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ cùng ngày với xăng E5RON 92 không cao hơn 23.471 đồng/lít, giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.871 đồng/lít, giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá các mặt hàng dầu tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 23.055 đồng/lít, tăng 410 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 23.188 đồng/lít, tăng 374 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 17.704 đồng/kg, giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành.

Liên Bộ Công thương - Tài chính cho rằng, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước...

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.