Kinh tế

Giá xăng giảm 368 - 443 đồng/lít từ chiều nay

Phan Hậu
Phan Hậu
25/09/2025 14:52 GMT+7

Giá xăng giảm từ 368 - 443 đồng/lít, giá dầu tăng 79 - 84 đồng/lít/kg, riêng giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 25.9.

Chiều 25.9, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng giảm từ 15 giờ hôm nay - Ảnh 1.

Giá xăng giảm từ 15 giờ hôm nay 25.9

ẢNH: T.N

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.618 đồng/lít, giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 547 đồng/lít. 

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.165 đồng/lít, giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. 

Giá dầu diesel không cao hơn 18.658 đồng/lít, giảm 47 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.628 đồng/lít, tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. 

Giá dầu mazut không cao hơn 15.209 đồng/kg, tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 18 - 24.9 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bộ Công thương cho rằng, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

