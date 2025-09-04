Chiều 4.9, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều chỉnh giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 4.9 ẢNH: T.N

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 là 19.851 đồng/lít, tăng 80 đồng/lít. Giá xăng RON 95 là 20.439 đồng/lít, tăng 76 đồng/lít.

Giá dầu diesel là 18.473 đồng/lít, tăng 116 đồng/lít. Giá dầu hỏa là 18.314 đồng/lít. Giá dầu mazut là 15.376 đồng/kg, tăng 116 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành xăng dầu kỳ này được liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành.

Phương án điều hành giá xăng dầu nói trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng dầu theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.