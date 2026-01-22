Giá xăng giảm, giá dầu tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay

Chiều 22.1, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu mới bắt đầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay 22.1 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 18.283 đồng/lít, giảm 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 348 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 18.631 đồng/lít, giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.700 đồng/lít, tăng 413 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.950 đồng/lít, tăng 253 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 13.872 đồng/kg, tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 15 - 21.1 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran; tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela diễn ra chậm; hoạt động khai thác dầu của Kazakhstan bị gián đoạn; căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cũng theo Bộ Công thương, để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội, năm 2026 bộ đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng.

Theo đó, Bộ Công thương sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; đồng thời yêu cầu thương nhân đầu mối, phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ… có phương án điều hành chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống, đảm bảo nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.