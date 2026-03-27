Giá xăng giảm mạnh, các mặt hàng khác có giảm theo?

Thông báo tăng giá của một cửa hàng bán bánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Lúc giá xăng tăng thì cái gì cũng tăng"

Những ngày qua, khi giá xăng cao, nhiều hàng quán tăng giá. Một quán chả trên đường Vạn Kiếp (P.Gia Định, TP.HCM; trước là P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng tăng các món của quán lên 5.000 đồng/món. Chủ quán đã sửa lại bảng giá, thay vì 30.000 đồng/món thành 35.000 đồng/món.

Tương tự, một cửa hàng bán đồ ăn vặt ở P.Bình Trị Đông, TP.HCM (trước là P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM), cũng thông báo với khách: "Giá nguyên vật liệu tăng, tiệm có tăng giá nhẹ từ 24.3.2026, mong quý khách hàng thông cảm". Lê Thị Kim Thoa (28 tuổi, chủ cửa hàng), cho hay: "Vì giá xăng tăng nên dẫn đến việc cửa hàng phải tăng giá để cân đối chi phí".

Trưa 27.3, ở một quán cơm trong hẻm đường Đại lộ Bình Dương (P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương), anh Nguyễn Minh Trí (32 tuổi, nhân viên bất động sản) thắc mắc với chủ quán: "Sao giá xăng đã giảm mà giá cơm vẫn là 28.000 đồng/hộp, thay vì 25.000 đồng/hộp như trước?". Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (37 tuổi, chủ quán cơm) cười và nói: "Chưa giảm giá được".

Chị Hoa lý giải: "Dù giá xăng giảm nhưng không đủ để thay đổi ngay giá bán theo hướng thấp hơn hoặc về giá trước khi tăng. Chi phí của quán đâu chỉ có xăng. Thịt heo, gas, rau, gia vị, tiền thuê mặt bằng… đều tăng từ trước và chưa giảm. Nếu chỉ vì xăng giảm mà giảm giá cơm ngay thì rất khó cân đối. Vì chi phí vận chuyển chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí. Đấy là chưa kể sáng nay 27.3, tôi hỏi giá gas có giảm không thì được chủ đại lý cho biết không giảm, bình 12kg vẫn dao động từ 545.000 - 555.000 đồng/bình gas, tùy thương hiệu. Rồi giá trứng vịt, trứng gà, thịt... cũng không giảm, nên chỉ có giá xăng giảm thì không thể giảm giá cơm đang bán".

Hơn nữa, chị Hoa cho biết: "Nếu giảm lại (từ 28.000 đồng/hộp cơm còn 25.000 đồng/hộp cơm – PV), rồi sau đó chi phí lại tăng (giá xăng tăng trở lại, nguyên liệu tăng…), sẽ khó tăng giá lại vì dễ mất khách. Vì thế, tạm thời giữ nguyên giá 28.000 đồng/hộp cơm".

Giá trứng vịt cũng tăng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn Kim Thoa thì cho hay: "Xăng chỉ là một phần nhỏ trong chi phí. Chủ quán còn phải trả tiền điện, nước, nhân công, nguyên liệu… Vì vậy, dù xăng giảm, tổng chi phí không giảm bao nhiêu để có thể hạ giá ngay".

Cũng theo Thoa: "Nhiều quán nhập hàng theo ngày hoặc theo tuần. Ví dụ, hôm trước giá xăng còn cao, tiền vận chuyển cao, giá thịt, rau họ mua cũng cao. Khi xăng vừa giảm, vẫn đang bán bằng nguyên liệu đã mua giá cũ, nên chưa thể giảm liền".

Trần Minh Toàn, sinh viên Trường CĐ Nghề TP.HCM, kể: "Khoảng 2 tháng trước, những quán cơm em thường ăn tăng từ 3.000 đồng – 5.000 đồng/dĩa. Em hỏi, chủ quán giải thích vì giá xăng tăng, chi phí vận chuyển nguyên liệu tăng nên buộc phải tăng giá. Lúc đó em thấy cũng hợp lý. Nhưng có nhiều đợt xăng giảm, nhất là đợt gần nhất giá xăng giảm mạnh mà các quán cơm vẫn không giảm giá".

Trên các diễn đàn ở mạng xã hội Facebook, không ít người trẻ bày tỏ cùng một băn khoăn, là vì sao khi giá xăng tăng thì vật giá tăng theo, nhưng khi giá xăng giảm thì lại không thấy ai nhắc đến chuyện giảm giá?

Trần Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ ở 526 Phạm Văn Đồng, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nói: "Sáng nay tôi mua hộp đồ ăn sáng giá 23.000 đồng/hộp thay vì 20.000 đồng/hộp như trước. Hình như những dịch vụ, hàng hóa tăng khi giá xăng tăng và "dậm chân tại chỗ" khi giá xăng giảm. Lỡ mà giá xăng tăng tiếp thời gian tới, lẽ nào các mặt hàng lại tiếp tục tăng giá?".

Giá các món ăn tăng thêm ẢNH: DI ANH

Người trẻ mong gì?

Không ít người trẻ hy vọng vật giá không "leo thang" trong thời gian tới. "Mong các quán điều chỉnh giá một cách thật phù hợp với biến động chi phí, không lợi dụng biến động giá để trục lợi. Và khi giá xăng giảm thì cũng nên giảm giá các mặt hàng", Nguyễn Thị Kim Huyền (25 tuổi, ngụ ở 119 đường 3/2, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10, TP.HCM) cho hay.

Trần Hữu Khang (27 tuổi, làm việc tại 56 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước là P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), nói: "Đồng ý là khi giá xăng tăng, nhiều quán ăn, dịch vụ điều chỉnh giá bán, xuất phát từ nhiều áp lực chi phí thực tế như chi phí vận chuyển tăng lên, nếu không tăng giá, lợi nhuận có thể bị "ăn mòn" hoặc thậm chí lỗ. Tuy nhiên, người tiêu dùng muốn được đối xử công bằng hơn. Có tăng giá thì cũng nên có giảm giá một cách hợp lý".

Nhiều người trẻ mong vật giá không "leo thang" trong thời gian tới, từ giá xăng, giá gas cho đến giá bán ở quán ăn, chợ... ẢNH: THANH NAM

Cũng liên quan chuyện này, nhiều người trẻ thay vì chấp nhận giá cả một cách mặc định, họ bắt đầu so sánh, đánh giá và chọn lựa quán ăn cảm thấy phù hợp.

"Quán nào tăng giá vô lý thì mình không quay lại. Giờ có nhiều lựa chọn, không nhất thiết chỉ ăn ở một quán duy nhất", Khang nói.

Còn Lê Thị Nguyệt Vân (26 tuổi, làm việc tại 456 - 458 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM; trước là P.Tân Định, Q.1, TP.HCM), cho biết cô đã chuyển sang nấu ăn tại nhà nhiều hơn thay vì ăn ngoài.