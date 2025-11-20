Giá xăng giảm từ 15 giờ hôm nay

Chiều 20.11, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng giảm 34 - 37 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay 20.11 ẢNH: P.H

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.807 đồng/lít, giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 735 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.542 đồng/lít, giảm 34 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.826 đồng/lít, giảm 38 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 13.739 đồng/kg, giảm 335 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 20.288 đồng/lít, tăng 353 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13 - 19.11) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026. Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tấn công mới của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong tuần qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Theo đó, liên bộ Công thương - Tài chính căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành để quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;.

Phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.