Giá xăng RON 95 lên gần 24.000 đồng/lít

Chiều 29.2, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu mới, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng RON 95 tăng lên gần 24.000 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay 29.2 P.H

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính chỉ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 300 đồng/kg; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ ngày 29.2 đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 22.752 đồng/lít, tăng 277 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 1.177 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.929 đồng/lít, tăng 330 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 20.773 đồng/lít, giảm 137 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 20.785 đồng/lít, giảm 136 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.959 đồng/kg, tăng 30 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Cũng theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22.2 - 28.2) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục tăng; Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ quan điểm cắt giảm lãi suất trong tương lai gần; căng thẳng tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; xung đột tại khu vực Biển Đỏ vẫn tiếp diễn ảnh hưởng đến hoạt động vận tải…

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Phương án điều hành xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.