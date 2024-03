Giá xăng tiếp tục tăng, xăng RON 95 cao nhất 24.816 đồng/lít

Chiều 28.3, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày với diễn biến tăng, giảm đan xen giữa các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng tiếp tục tăng thêm từ 406 - 532 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 28.3 P.H

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng và dầu.

Theo công bố, giá xăng trong kỳ điều ngày 27.3 tiếp tục đà tăng so với kỳ điều hành tuần trước, ngày 21.3.

Cụ thể, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 23.625 đồng/lít, tăng 406 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 1.191 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.816 đồng/lít, tăng 532 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Trong nhóm mặt hàng dầu, chỉ có giá dầu mazut tăng 46 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, lên 17.145 đồng/kg. Giá dầu diesel không cao hơn 20.693 đồng/lít, giảm 321 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 20.879 đồng/lít, giảm 387 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, phương án điều hành giá xăng dầu trong kỳ điều hành này bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.