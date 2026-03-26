Thuê một căn studio tại TP.HCM với chi phí khoảng 9 -10 triệu đồng/tháng, chị Hà Thu (25 tuổi) cho biết mức giá này vẫn nằm trong khả năng chi trả và phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Theo chị, thay vì cố gắng tiết kiệm để mua nhà, việc thuê giúp cô linh hoạt hơn trong cuộc sống. "Không thích ở chỗ này, mình có thể chuyển sang khu vực khác để trải nghiệm môi trường sống, văn hóa, ẩm thực", chị chia sẻ.

Không chỉ là câu chuyện chi phí, việc thuê nhà còn mang lại cảm giác tự do, điều mà nhiều người trẻ ưu tiên trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Căn studio đủ tiện nghi khiến Hà Thu thoải mái

dù theo cô chia sẻ, thì phí thuê nhà không hề rẻ

Thuê nhà để 'dễ thở' tài chính

Không riêng Hà Thu, nhiều người trẻ tại TP.HCM đang xem thuê nhà là một lựa chọn có tính toán.

Chị Thuận Võ (27 tuổi) cho biết chi phí thuê hiện chỉ chiếm khoảng 10–15% thu nhập mỗi tháng. Nhờ đó, chị có thể chủ động dành phần còn lại cho việc học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân.

Trong khi đó, Giang Võ (24 tuổi) cho rằng điều quan trọng không phải là sở hữu nhà, mà là có một nơi ở ổn định nhưng không tạo áp lực tài chính. "Mình vẫn có chỗ ở, có nơi làm việc, nhưng không bị căng thẳng vì nợ nần," cô nói.

Giấc mơ an cư tuổi 30: Người trẻ vẫn chọn thuê thay vì còng lưng trả nợ? | Phần 4

Tại TP.HCM, giá nhà hiện nay đã vượt xa khả năng của phần lớn người trẻ. Với mức giá phổ biến từ vài tỉ đồng trở lên, việc mua nhà đồng nghĩa với áp lực tài chính kéo dài nhiều năm.

Chính vì vậy, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực để "an cư", nhiều người chọn thuê nhà để ưu tiên trải nghiệm cuộc sống. Du lịch, học thêm kỹ năng hay mở rộng mối quan hệ trở thành những mục tiêu thiết thực hơn trong giai đoạn này.

Thuê nhà - từ giải pháp tạm thời thành lựa chọn lâu dài

Dễ dàng thay đổi nơi ở theo công việc, t h u nhập và nhu cầu sống giúp người trẻ chủ động hơn, thay vì bị "neo" vào một địa điểm cố định.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở vẫn còn nhiều rào cản, thuê nhà không còn là lựa chọn tạm thời, mà dần trở thành một chiến lược sống linh hoạt.

Khi "ổn định" không còn đồng nghĩa với sở hữu, thành công của người trẻ cũng được nhìn nhận khác đi, không phải là có nhà trước tuổi 30, mà là sống chủ động, ít áp lực và có cơ hội phát triển theo cách mình muốn.



