Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giấc mơ an cư tuổi 30: Người trẻ vẫn chọn thuê thay vì còng lưng trả nợ? | Phần 4
Video Đời sống

Giấc mơ an cư tuổi 30: Người trẻ vẫn chọn thuê thay vì còng lưng trả nợ? | Phần 4

Nguyễn Thúy An - Hồ Hiền
26/03/2026 04:39 GMT+7

Thuê nhà, chia sẻ không gian sống, tính toán chặt chẽ từng khoản chi tiêu, nhiều người trẻ tại các đô thị lớn đang lựa chọn lối sống linh hoạt như một cách thích nghi trước áp lực kinh tế ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, khái niệm thành công cũng dần được họ định nghĩa lại, không còn gắn chặt với việc sở hữu nhà ở.

9-10 triệu đồng để thuê nhà...

Thuê một căn studio tại TP.HCM với chi phí khoảng 9 -10 triệu đồng/tháng, chị Hà Thu (25 tuổi) cho biết mức giá này vẫn nằm trong khả năng chi trả và phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Theo chị, thay vì cố gắng tiết kiệm để mua nhà, việc thuê giúp cô linh hoạt hơn trong cuộc sống. "Không thích ở chỗ này, mình có thể chuyển sang khu vực khác để trải nghiệm môi trường sống, văn hóa, ẩm thực", chị chia sẻ.

Không chỉ là câu chuyện chi phí, việc thuê nhà còn mang lại cảm giác tự do, điều mà nhiều người trẻ ưu tiên trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Giấc mơ an cư tuổi 30: - Ảnh 1.

Căn studio đủ tiện nghi khiến Hà Thu thoải mái

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giấc mơ an cư tuổi 30: - Ảnh 2.

dù theo cô chia sẻ, thì phí thuê nhà không hề rẻ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thuê nhà để 'dễ thở' tài chính

Không riêng Hà Thu, nhiều người trẻ tại TP.HCM đang xem thuê nhà là một lựa chọn có tính toán.

Chị Thuận Võ (27 tuổi) cho biết chi phí thuê hiện chỉ chiếm khoảng 10–15% thu nhập mỗi tháng. Nhờ đó, chị có thể chủ động dành phần còn lại cho việc học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân.

Trong khi đó, Giang Võ (24 tuổi) cho rằng điều quan trọng không phải là sở hữu nhà, mà là có một nơi ở ổn định nhưng không tạo áp lực tài chính. "Mình vẫn có chỗ ở, có nơi làm việc, nhưng không bị căng thẳng vì nợ nần," cô nói.

Giấc mơ an cư tuổi 30: Người trẻ vẫn chọn thuê thay vì còng lưng trả nợ? | Phần 4

Tại TP.HCM, giá nhà hiện nay đã vượt xa khả năng của phần lớn người trẻ. Với mức giá phổ biến từ vài tỉ đồng trở lên, việc mua nhà đồng nghĩa với áp lực tài chính kéo dài nhiều năm.

Chính vì vậy, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực để "an cư", nhiều người chọn thuê nhà để ưu tiên trải nghiệm cuộc sống. Du lịch, học thêm kỹ năng hay mở rộng mối quan hệ trở thành những mục tiêu thiết thực hơn trong giai đoạn này.

Thuê nhà - từ giải pháp tạm thời thành lựa chọn lâu dài

Dễ dàng thay đổi nơi ở theo công việc, thu nhập và nhu cầu sống giúp người trẻ chủ động hơn, thay vì bị "neo" vào một địa điểm cố định.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở vẫn còn nhiều rào cản, thuê nhà không còn là lựa chọn tạm thời, mà dần trở thành một chiến lược sống linh hoạt.

Khi "ổn định" không còn đồng nghĩa với sở hữu, thành công của người trẻ cũng được nhìn nhận khác đi, không phải là có nhà trước tuổi 30, mà là sống chủ động, ít áp lực và có cơ hội phát triển theo cách mình muốn.


Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: 'Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng'

Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: ‘Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng’

Giá xăng tăng trong khi giá cước gần như không có sự thay đổi đang khiến nhiều tài xế công nghệ tại TP.HCM rơi vào thế khó. Chi phí nhiên liệu tăng cao khiến thu nhập thực nhận giảm, buộc họ phải chạy nhiều cuốc hơn để bù chi phí, thậm chí tính đến chuyện tạm ngưng công việc nếu giá xăng tiếp tục leo thang.

giấc mơ an cư giá nhà người trẻ mua nhà Bất động sản áp lực mua nhà giá nhà TP.HCM giá nhà Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận